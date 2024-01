Výsledky prověřování zásahu na filozofické fakultě bude mít GIBS nejdřív na jaře, uvedl Rakušan

Po sjezdu lidovců je správný čas na ‚mladší vítr‘ ve vedení, řekl Hladík. Předsednictví by zvažoval

Současný místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík nepředpokládá, že by nastala situace, kdy by musel do přímého souboje o předsednictví s Marianem Jurečkou. Kandidaturu na šéfa lidovců ale zvažuje.