Nacher je koalici ANO a Spolu otevřený. Možná se lišíme v detailech, ale směr máme podobný, míní

Zatímco některé strany jako koalice Spolu byly s výsledky voleb spokojené, jiné zaznamenaly neúspěch. Hnutí ANO skončilo v Praze na druhém místě s 19,34 procenty a bude mít tedy 14 mandátů. Jeho lídr a kandidát na primátora Patrik Nacher před volbami uvedl, že by považoval za osobní neúspěch, kdyby ANO v Praze nezískalo aspoň 20 procent. „Dělím to na pozici z hlediska hnutí a z hlediska mého úhlu pohledu," řekl Radiožurnálu. Rozhovor Praha 12:56 25. září 2022

Co říkáte na výsledek hnutí ANO v Praze? Vy jste před volbami uvedl, že byste považoval za osobní neúspěch, kdyby hnutí v hlavním městě nezískalo aspoň 20 procent hlasů, a skončili jste těsně pod touto hranicí.

Dělím to na pozici z hlediska hnutí a z hlediska mého úhlu pohledu. Z hlediska hnutí to úspěch je. Oproti předchozím volbám je to o čtyři procentní body více. Z pátého místa jsme se posunuli na druhé, a jak se dívám z hlediska jednotlivých politických stran, tak jsme jediní, kteří si nakonec pomohli i vyšším počtem zastupitelů.

Nicméně já osobně jsem si dal cíl 20 procent, tak mě mrzí ty tři čtvrtiny procenta, kterých jsme nedosáhli.

Pohodlnou většinu v zastupitelstvu by ANO získalo spolu s Piráty a Starosty. Připouštíte, že v Praze nevyšla strategie udělat z komunálních voleb referendum o vládě?

Já jsem v Praze nedělal referendum o vládě. Když už bych použil to slovo referendum, tak jsem referendum dělal o tom, jestli budou lidé vnímat pohádku, kterou tady rozehráli zejména lidé z Praha sobě, kolem Dozimetru.

Myslím si, že v Praze bylo to referendum o tom, jak vnímat ten největší skandál od roku 1989. Jeden náměstek ve vazbě a z tohoto úhlu pohledu se do popředí dostaly subjekty, které byly v opozici. Kdy budu brát subjekty v rámci Spolu, tak to byla ODS.

Jak se stavíte k tomu, že se do pražského zastupitelstva i na Prahu 10 dostala Radmila Kleslová, se kterou jste se i osobně rozešel jako se svojí asistentkou mimo jiné kvůli tomu, že jí byla vyčítána kumulace funkcí za vysoké odměny?

Byla nominována, byla zvolená a jako kandidátka dostala důvěru 98 procent. Jako lídr, který by byl zvolen o měsíc později, jsem to respektoval. Myslím si, že jako tým jsme odvedli docela dobrý kus práce. Na to, že je to v Praze vždycky těžké a že nás podceňovali, byl ten výsledek vyšší než všechny průzkumy. A já nebudu hodnotit jednotlivé kandidáty.

Potenciální koalice

Podívejme se na možné povolební vyjednávání. Kandidát Spolu na primátora Bohuslav Svoboda prohlásil, že v prvním sledu hodlá jednat se zástupci Pirátů a Starostů a že potřebují úzkou spolupráci s vládou a parlamentem. Proto by podle něj bylo nejlepší, kdyby koalice fungovala na vládním půdorysu. Vidíte to podobně jako on, že je pravděpodobnost na koalici s ANO velmi nízká?

Já si počkám, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Budeme se chovat jako důstojní partneři, kteří skončili na druhém místě. Nebudeme se ani podbízet na straně jedné, ani pasivně vyčkávat na straně druhé.

Já jsem na nedělní večer svolal klub a v tom se poradíme o dalším postupu. V této chvíli mě také mimo jiné bude zajímat postup ostatních subjektů, které se vůči Spolu vymezovali velmi ostře osobně.

To jsem já třeba nedělal. Já jsem nemoralizoval jednotlivé kandidáty na jednotlivých kandidátních listinách.

Teď mluvíme o Pirátech?

Piráti to dělali vůči Spolu. Teď je otázkou, jestli v tom budou konzistentní, anebo už to vzala voda a po volbách to bude jinak. To jsou všechno otevřené věci.

Myslím si, že není kam spěchat. Před námi je druhé kolo senátních voleb a zastupitelstvo bude nejdřív za měsíc. Takže mým cílem teď je, aby byla v Praze silná koalice, kterou bude něco spojovat, nikoliv aby tady byla koalice jenom z důvodu, aby někoho vyřadila.

Bohuslav Svoboda uvedl, že třeba ANO přistoupí na podmínky Spolu a zcela změní svůj program. A v takovém případě by nebyla koalice společná s vámi vyloučena. V čem byste vy sami byli ochotní Spolu ustoupit a na čem byste nechtěli slevit vůbec?

To nevím, to bych musel od něj slyšet, co má na mysli – jaké konkrétní body. Pak bych byl na to schopen reagovat.

Kdybychom měli třeba odlišný pohled na dokončení obchvatu, tak bych tomu rozuměl. Ale já teď nevím, na co konkrétně naráží, v čem se podle něj lišíme z hlediska rozvoje hlavního města Prahy. Až se to dozvím, tak na to budu moc reagovat.

Priority

A v čem by byly pro vás, dejme tomu, nepřekročitelné priority?

Jak jsem řekl, jde o rozvoj města a spojení subjektů, které mají na tu vizi hlavního města podobný pohled. To znamená, že výsledkem nebude nějaký kočkopes koalice, jejímž jediným cílem by bylo někoho jiného vyřadit. Ta by totiž potom samozřejmě logicky vyústila v tak velké vzájemné kompromisy subjektů, které by spolu obsahově nefungovaly, že by to město přešlapovalo na místě.

Takže za mě osobně je cílem, aby vznikla silná koalice subjektů, které mají podobný pohled. To nemusí být jednotlivosti, ale podobný pohled na rozvoj města z hlediska výstavby, dokončení obchvatů, nebo i podobný pohled na cyklopruhy, které byly velkým tématem před volbami.

V momentě, kdy budou v koalici subjekty, které na to mají odlišný pohled, z toho vznikne neuchopitelná hmota a přešlapování na místě, kde se něco někde změní, někde ne tak, aby se vyšlo vstříc všem těm subjektům. Ale to je zodpovědnost všech.

Takže vy si myslíte, že hnutí ANO má v Praze ke Spolu programově blízko?

Já tam nevidím žádnou věc, která by byla vysloveně konfliktní. My se možná lišíme v nějakých detailech, ale to základní směřování tam vidím, že máme podobné – i z hlediska pohledu na Green Deal a tak dále.

Ale jak říkám: první krok je teď na Spolu, které je vítězem. Já jim blahopřeji k tomu výsledku. A je třeba být trpělivý.

Zatím tedy nemáte domluvenou žádnou schůzku se zástupci Spolu?

Ne.