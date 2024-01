Vysmívají se obětem, chválí vraha. Střelby zneužívají proruští aktivisté a ‚bojovníci‘ proti systému

Policie stíhá už 200 lidí, kteří na sociálních sítích schvalovali střelbu na filozofické fakultě z konce loňského roku nebo vyhrožovali, že něco podobného zopakují.

Reportéři Radiožurnálu několik z nich našli a konfrontovali je s jejich názory. Někteří oslavovali střelce jako hrdinu, další se vysmívali obětem, jiní naopak popírali, že by k největší masové vraždě v Česku vůbec došlo.

Podle Dominika Presla z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) jde většinou o lidi, kteří tragickou událost zneužívají k boji proti vládě, systému nebo k podpoře ruské agrese na Ukrajině.

Libor H. z Bruntálu aktivně vystupuje na sociálních sítích a v různých internetových diskuzích. Dlouhodobě kritizuje NATO, Evropskou unii a „současný režim“, podporuje ruskou agresi na Ukrajině.

Když 21. prosince zastřelil 24letý muž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 14 lidí, předtím doma podle policie zastřelil svého otce a ještě dříve v Klánovickém lese také mladého muže s dvouměsíční dcerou, Libor H. událost ihned komentoval na svém facebookovém profilu. Napsal, že střelec „postavil se proti režimu“ a „obětoval za spravedlnost vlastní život“. Přirovnal ho k Janu Palachovi.

Reportérům Radiožurnálu se ho podařilo najít a promluvit s ním. Během rozhovoru potvrdil, že svá slova na sociálních sítích mínil vážně. A na opakovaný dotaz, zda si nemyslí, že jeho slova jsou necitlivá vůči obětem a pozůstalým, a zda se za ně nestydí, neodpověděl. Místo toho opakoval, že střelec reagoval na politické dění v Česku.

„Naše společnost nese určitou zodpovědnost, i z univerzity, co se dneska děje. I ti studenti, k čemu se přiklání, co dělají,“ řekl reportérovi Radiožurnálu.

Své názory a zveřejněné komentáře bude zřejmě muset vysvětlovat i policii. „Policie mně klepala na dveře už v pátek v deset večer a řekli mi: berte telefon a neodjíždějte z republiky,“ řekl.

Podle zjištění Radiožurnálu policie v případu Libora H. zahájila oficiální vyšetřování. Facebookový účet s jeho pochvalnými výroky o vrahovi nedávno zmizel z internetu.

Boj proti Západu

Podle Dominika Presla z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se po střelbě v podobném duchu projevovali lidé, kteří jsou na sociálních sítích aktivní již dlouhodobě a aktuální tragickou událost zneužívají pro šíření svých idejí. Většina z nich to neudělala poprvé.

„Je to něco, co se objeví u jakékoli větší události, která nějakou dobu dominuje v médiích a zvlášť když vyvolává silné emoce. A část lidí na sociálních sítích takovou událost je ochotna využít na podporu toho, co na sociálních sítích šíří dlouhodobě, ať už je to boj proti vládě, boj proti systému, podpora Ruska nebo boj proti Ukrajině. Tito lidé berou takovou událost jen jako potenciální náboj, který může využít k propagaci toho, o co se snaží,“ říká Presl.

Podle něj jde většinou o jednotlivce, kteří to dělají z vlastního přesvědčení a frustrace. „Je ale možné, že část účtů na sociálních sítích, které tvrdí, že střelec byl původem z Ukrajiny a že studoval na základě stipendia pro Ukrajince, což se ukázalo jako prokazatelně nepravdivá informace, tak to můžou být účty, které působí jako součást ruské propagandy,“ dodává analytik.

O tom je přesvědčený i aktivista Roman Máca, který na internetu upozorňuje na dezinformace a nenávistné komentáře. Poukazuje na to, že většina lidí, kteří se útoku na filozofické fakultě vysmívají, nebo ho schvalují, zároveň slovně útočí na západní hodnoty, média a prozápadní politiky a ve válce na Ukrajině podporují Rusko.

„Takže se do toho dostává i tento element boje proti Západu,“ říká Máca.

‚Je svoboda slova‘

Aktivní na sociálních sítích je také truhlář a hodinový manžel Miroslav H. z Prahy, jenž o sobě píše, že je Čechoslovákem a členem společenství Legitimních věřitelů České republiky, kteří neuznávají Česko jako samostatný stát. Miroslav H. zveřejnil na Facebooku několik příspěvků, ve kterých tvrdil, že se tragédie vůbec nestala.

21. prosince zastřelil 24letý muž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 14 lidí, předtím doma podle policie zastřelil svého otce a ještě dříve v Klánovickém lese také mladého muže s dvouměsíční dcerou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tak kdopak dneska sežral tu street action na Palachárně???!!!“ napsal a svůj příspěvek umístil mezi hromadu smajlíků. V dalších komentářích psal, že žádní mrtví nejsou, nebo že třeba snímek studentů ukrývajících se před střelcem na římse budovy je fotomontáž. Ty, kteří zprávám v médiích věří, označil za ovce a tragickou událost za „komedii“ nebo „čardáš“. Vulgárně pak komentoval vyhlášení státního smutku.

„No a vy jste někoho ukázali?“ reagoval na dotaz Radiožurnálu, jak na své „poznatky“ o prosincové střelbě přišel. O tom, jestli je šíření takových teorií necitlivé vůči obětem a pozůstalým, muž nepřemýšlel. „A zakládá se tohle všechno vůbec na pravdě? Mám na to svůj vlastní subjektivní názor a hotovo. A protože je svoboda slova, tak jsem se takhle projevil,“ řekl. Nakonec odmítl, že by tragédii zesměšňoval a hovor ukončil.

Uměle vytvořené účty

Krátce po střelbě se vyrojila také spousta prázdných facebookových stránek neexistujících uživatelů. Romana Mácu zaujalo dění v diskuzi pod facebookovým příspěvkem, ve kterém Česká televize zveřejnila telefonní číslo krizové linky policie. Objevil se pod ním sloupec zhruba dvaceti stránek, které reagovaly výsměšným smajlíkem.

Stránky se lišily pouze jménem autora a fotkou, jinak ale byly naprosto stejné. Jako zaměstnání měly všechny uvedeny „Osobní asistent/ka“, zbytek byl prázdný, bez historie, bez přátel, příspěvků, fotek a jakýchkoli dalších informací. Většina z nich dnes již neexistuje.

Podle Máci byly tyto „smajlíkové účty“ s největší pravděpodobností vytvořené strojově. „Tohle je evidentně práce trollích farem. Vidíme to i u zpráv z Ukrajiny, když Rusové vybombardují nemocnici nebo školu, tak tam naskakují smajlíky od strojových účtů, aby se tomu vysmály, zpochybnily tu událost, zpochybnily zprávy mainstreamových médií a ty oficiální verze. Cílem je znejistit publikum, vyvolat pochybnosti, říct, že všichni nám lžou, tak nevěřte nikomu. Jsou to cíle té ruské válečné propagandy,“ míní Máca.

„Je to jedna ze strategií, jak pomocí neautentických účtů zahltit v komentářích příspěvky na dané téma,“ říká Presl z AMO. „Je to poměrně běžná taktika, je ale složité prokázat napojení na konkrétní skupinu a ještě těžší prokázat napojení na konkrétní stát, proto jsem opatrný něco takového tvrdit, ale v mnoha předchozích případech se prokázalo, že skupina, která například byla napojená na Rusko, podobnou taktiku používala,“ dodává.

Desítky případů

Podle nejaktuálnějších informací ze středečního večera eviduje policie 200 případů schvalování masakru na filozofické fakultě nebo výhrůžek jejím opakováním. „Ve 108 případech jsme zahájili úkony trestního řízení,“ řekl Radiožurnálu mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

V 18 z těchto případů už policie zjistila konkrétní pachatele a řeší je v takzvaném zkráceném trestním řízení. Kromě toho byl ještě jeden člověk obviněn v rámci běžného trestního řízení.

Právní kvalifikace jednotlivých činů je pak podle Moravčíka různá. „Nejčastěji se jedná o trestné činy schvalování trestného činu, nebezpečné vyhrožování a pak násilí proti skupině obyvatel,“ popsal mluvčí. Dodal, že nejvíce těchto případů eviduje policie v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.