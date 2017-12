Vysoce postaveného důstojníka obžalovali z vážného zločinu, přesto dál šéfuje policii v Benešově

Více než tři roky čelí obvinění kvůli manipulacím se zakázkami. Teď ho vyšetřovatelé policejní inspekce kvůli vážnému zločinu posílají k soudu. Vysoce postavený středočeský policista Pavel Havránek však i přes to nadále vede policii Benešov. Stojí za ním středočeský policejní ředitel Václav Kučera, u něhož Havránek dříve pracoval jako náměstek. Vedoucí středočeské policie ho i přes obžalobu odmítá odvolat, bylo by to podle něj jen pouhé gesto.

