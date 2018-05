Babiš na Vysočině: Se Šlechtovou komunikuji, Imobu a vrácení dotace na Čapí hnízdo nebudu komentovat

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) společně s dalšími členy vlády v pondělí navštívil Vysočinu. V rozhovoru pro Radiožurnál okomentoval žádost ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) o svolání Bezpečnostní rady státu i další plány týkající se výjezdů vlády do krajů. Zmínil také změny, které by se měly dotknout specializovaných středních škol. Rozhovor Jihlava 18:25 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

S vládou jste už návštívil dobrou polovinu krajů. Budete ve zbytku pokračovat, pokud vznikne nová vláda s ČSSD?

To nemá žádnou vazbu na vládu s ČSSD. Teď se chystáme do Jihočeského kraje a určitě budeme pokračovat dál. Chceme to samozřejmě celé objet, abychom měli nějaký přehled a zpětnou vazbu od krajů a hlavně starostů, protože mítinky se starosty jsou vždy nejdůležitější. Tam se dozvíme, co obce potřebují. Jihomoravský kraj to například celé sepsal. Z toho vypadla celková investiční vize 35 miliard. Takže my mapujeme, nic neslibujeme, píšeme si to a potom na základě toho chceme udělat dlouhodobý investiční plán. Zatím bez vazby na rozpočet.

Brabec: Hnutí ANO nemá plán B pro případ, že referendum ČSSD nedopadne kladně Číst článek

Zmínil jste investiční plán – máte už představu, do kdy by měl být hotový a kde budete hledat peníze na jednotlivé díly tohoto plánu?

Na to je čas. Teď připravujeme rozpočet, který má jít do vlády do konce května. Ale myslím, že je důležité, aby stát také plánoval nejen investice, ale i profese, které mu chybí. To jsme teď řešili s děkany lékařských fakult. Je neuvěřitelné, že deset let se studenti hlásí na přijímací zkoušky na medicínu, uspějí a potom se tam nedostanou, protože nejsou učitelé. To jsme teď vyřešili. Na pedagogické fakulty se studenti zase nehlásí, protože profese učitele není až tak atraktivní. Proto tam chceme navyšovat platy. A možná bychom se měli podívat, zda průmyslovky, zemědělky a zdravotní školy mají být pod kraji. Možná by bylo lepší mít je pod ministerstvy. Resorty by přece jen byly více motivovány řešit ten nedostatek. Dnes je nedostatek všech profesí, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě.

Zeptám se na prohlášení ministryně obrany Karly Šlechtové, která tvrdí, že s ní nekomunikujete. Říká, že vás žádala o svolání bezpečnostní rady státu. Jak jste jí odpověděl?

Samozřejmě s ní komunikuji. Můžu vám ukázat SMS zprávy s paní Šlechtovou. Bezpečnostní radu státu jsem na základě její žádosti svolal na 4. června. Tam budeme řešit věci, o kterých mluví. Pokud se staly nějaké netransparentní věci, tak to samozřejmě budeme řešit striktně a transparentně.

Několikamiliardovou zakázku na radary bude řešit Bezpečnostní rada, oznámil Stropnický Číst článek

Více informací k tomu zatím nemáte?

Musí tam být celá Bezpečnostní rada státu. To není jen moje záležitost, proto jsem ji svolal. Paní ministryně o tom už v minulosti mluvila, ale na stole nebyly důkazy. Nyní to údajně vyšetřuje vojenská policie, takže se určitě chci obeznámit s tím, co se vlastně děje.

Ministryně Šlechtová také minulý týden uvedla, že ji už pět týdnů někdo sleduje. Jak se k tomuto jejímu prohlášení stavíte?

Vím o tom, že tam proběhlo nějaké nedorozumění z hlediska ochranné služby, která dělala ochranu pro jiného člověka a možná na základě toho vznikla taková představa. Ale ptal jsem se příslušných lidí a řekli, že tomu tak není. Pokud je to něco jiného, určitě by měla co nejdříve vyhledat policii.

Teď ještě k setavování vlády - vicepremiér Richard Brabec v České televizi zmínil, že nemáte žádný plán B pro případ, že ČSSD ve svém referendu odmítne vstup do koalice. Znamená to, že v tu chvíli by pro vás byly na místě předčasné volby?

Ne, ne, ne, ne… Plán B určitě budeme mít. Ale teď čekáme na referendum. Takže myslím, že nějakých alternativ, které mohou nastat, není až tolik. Takže, počkejme si na to referendum.

Blíží se konec lhůty úřadu Regionálního operačního programu Střední Čechy, kdy může IMOBA dobrovolně vrátit dotaci na Čapí hnízdo. Vrátí ji?

Dotaz na Imobu nebudu komentovat.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná-Jermanová povede českou obchodní delegaci na summitu SelectUSA. Zajímalo by mě, proč právě ona?

Pro mě je to nová informace. Netuším. Musíte se zeptat paní hejtmanky. Ale vím, že se snaží získat nějaké investory do Středočeského kraje, tak to bude asi ten důvod.