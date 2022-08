S aktuálními cenami energií utratíme příští rok přes miliardu korun navíc, říká hejtman Vysočiny

Drahé energie výrazně dopadají i na rozpočty krajů. Třeba Pardubický kraj se snaží nakoupit relativně levné energie, ale zatím se to moc nedaří. Jak plyn, tak elektřinu nakupuje pro všechny své organizace centrálně na komoditní burze. Energie má zatím zajištěné jen do konce roku. Podobné problémy má ale víc krajů. Situaci na Vysočině popisuje hejtman Vítězslav Schrek z ODS. ranní interview Jihlava 11:46 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stožár velmi vysokého napětí u elektrárny Opatovice | Foto: Radek Kalhous | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jak je na tom váš kraj teď s energiemi? Dokdy je máte zajištěné a za jakou cenu?

Máme energie, elektřinu a plyn, zajištěny do konce roku. I my se snažíme prostřednictvím burzy. Osobně jsme na kladenské burze, tak se snažíme zajistit elektřinu nejen pro kraj, ale pro všechny naše příspěvkové organizace. Zvolili jsme strategii takovou, že jsme se snažili vysoutěžit obchodníka prostřednictvím nabídky marže. To se nám bohužel dvakrát nepodařilo. Takže včerejší Rada kraje Vysočina schválila některé další kroky, trošku změníme strategii pro přístup, který chceme na burze uplatnit.

A musíte už kvůli tomu teď třeba sahat do úspor?

Co se týká finančních úspor, samozřejmě jsme do nich sáhli především prostřednictvím pokynu ředitelů příspěvkových organizací. To znamená navýšení, na které jsme nakoupili na letošní rok, řešíme většinou zapojením fondů u našich organizací. Pro letošní rok by to mělo být dostačující, nicméně částka, kterou máme spočítanou pro rok příští za stávajících cen, je hodně vysoká.

Máte odhad, o kolik vám kvůli vysokým cenám energií stoupnou roční výdaje? Prognózu máme na příští rok spočítanou poměrně přesně. Pokud se budeme bavit o cenách z minulého týdne, tak jsme se dostali pro příští rok za všechny energie na navýšení o částku více než tři čtvrtě miliardy korun s tím, že do této částky jsme nezahrnuli marži nebo rabat obchodníka. S cenami, které u elektrické energie se jeví tento týden, tak se dostaneme někde už nad miliardu korun navíc pro rok 2023.

Může to ovlivnit další investice kraje? Třeba stavby, opravy silnic?

Budeme muset pečlivě plánovat. Část zvyšujících se nákladů budeme muset hradit z vyšších daňových příjmů, které se projevují v inflačním procesu. Ale není to dostatečné, abychom pokryli všechny náklady, pokud bychom museli sanovat náklady, tak se logicky nabízí otázka dalších plánovaných investic. Zatím jsme neomezili investiční akce, ty, které byly schválené, tak probíhají. Ale otázka plánování dalších investic – samozřejmě nechceme zastavit přípravy, ale jejich realizaci, pokud se situace nevyřeší a trh s energiemi nestabilizuje, tak to může ovlivnit negativně.