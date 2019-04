Silný vítr na Vysočině omezil dodávky elektřiny, vyvrácené stromy komplikují dopravu na D1

Energetici evidují na Vysočině několik výpadků elektrické energie. Bez proudu jsou stovky domácností. Nejrozsáhlejší výpadky jsou podle mluvčí společnosti E.On Martiny Slavíkové na Třebíčsku a Žďársku. Silný vítr ve čtvrtek na Vysočině kromě poruch elektrického vedení způsobil i problémy v dopravě kvůli popadaným stromů. Přes hodinu nejezdily vlaky na jedné z tratí na Jihlavsku a Žďársku, opakovaně se zastavil provoz na D1. Jihlava 18:16 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítr způsobil i problémy v dopravě kvůli popadaným stromů (ilustrační foto) | Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

Silný vítr komplikuje zásahy hasičů. Lesních požárů už dnes bylo přes 30. „Evidujeme několik výpadků na Třebíčsku, ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem a Velké Bíteši. Je to asi 330 odběrných míst. Poruchy jsou lokalizované, většina z nich by měla být do 19:00 odstraněna,“ řekla Slavíková.

Do večera by měli energetici obnovit většinu dodávek proudu i do domácností na Havlíčkobrodsku, kde jsou podle mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bez elektřiny desítky domácností.

Silný vítr dnes na Vysočině vyvracel stromy. Hasiči je od rána odklízely z více než 50 míst. Jeden z nich spadl podle policejní mluvčí Dany Čírtkové po poledni na auto projíždějící po dálnici D1. Nikoho nezranil a dálnice zůstala průjezdná. Asi o dvě hodiny provoz ve směru na Brno zastavily další tři spadlé stromy. Po krátkém zprovoznění byla dálnice znovu uzavřena v 17:30.

Kvůli popadaným stromům stála i železniční doprava. Vlaky odpoledne na víc než hodinu nejezdily mezi Třeští a Sedlejovem a mezi obcí Sázava u Žďáru a Žďárem nad Sázavou.

Kromě stromů hasiče zaměstnávají i požáry v lesích. Vítr většinou rozfoukal místa, kde se před několika dny pálilo klestí po těžbě. „Lidé v uplynulých dnech prováděli pálení, byť si mysleli, že ohniště mají řádně uhašená, tak tomu tak nebylo,“ řekla Musilová. Větší škody v lesích podle ní požáry zatím nezpůsobily.

Výraznější škodu očekává z požáru seníku v Radostíně nad Oslavou. Zásah u požáru seníku podle informací na webu hasičů stále není ukončen, i když hoří asi od 10:00. „I tam nám vítr komplikuje hašení,“ řekla Musilová. U požáru zasahuje pět hasičských jednotek.