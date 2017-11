Nelegálně těžili dřevo na Vysočině. Sedmičlenný gang vydělal miliony, hrozí mu ale až deset let vězení

Gang na Vysočině nelegálně vytěžil dřevo z několika lesů. Policie odhalila, že sedmičlenná skupina tím mohla získat miliony korun. Hrozí jim za to od dvou do desíti let vězení. Případem se v úterý začal zabývat Krajský soud v Brně.

