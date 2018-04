Jsou tady Zbinohy nebo Větrný Jeníkov? Obce řeší územní anomálii

Obce se potýkají s územní anomálií, kdy někteří lidé mají adresu jedné obce a přitom katastrálně spadají pod sousední. Odstranění takových situací vyžaduje necelé dva roky platná novela zákona. Překreslit mapy je třeba na 30 místech republiky, ve většině případů už se dohodly obce samy. Na Jihlavsku v obcích Větrný Jeníkov a Zbinohy se to nepovedlo. Větrný Jeníkov (Jihlavsko) 7:30 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům ležící v katastru Zbinoh patří podle adresy Větrnému Jeníkovu. | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas Jihlava

Sedmdesátiletý senior bydlí celý život ve Větrném Jeníkově. Jenže úřady ho teď možná i s domem přemístí do sousední vesnice. Bez stěhováků, jen na papíře. Byl by to důsledek právě výše zmiňované anomálie.

Ve Větrném Jeníkově se situace týká rodinného domku na samotě směrem k dálničnímu nájezdu a firmy vyrábějící dveře. Obě totiž údaje z katastru nemovitostí řadí k sousedním Zbinohám.

Ministerstvo vnitra vznik takových netypických stavů datuje zpravidla před rok 1989. Vznikaly například při úpravě hranic nebo při dělení větších obcí na menší, kdy ale úředníci nezanesli některé domy do katastru. A někdy prostě jen radnice chybně očíslovaly dům, který je blízko k území vesnice, ale patří už k sousední.

Problémy kvůli tomu můžou mít lidé ve chvíli, kdy chtějí například přivést k domu kanalizaci, jenomže vedení a jejich adresná obec nemůže zasahovat do katastru sousední. Specifická situace je u firem - a jednu na území s anomálním zařazením má Větrný Jeníkov. Podle adresy se totiž rozděluje část daní.

Pro skoro všechny úřední úkony je tedy důležitá adresa, ne příslušnost ke katastru. Muž ze zmíněného rodinného domku tak například kandidoval do zastupitelstva Větrného Jeníkova. A dokud má v občanském průkazu bydliště v Jeníkově, může do voleb znovu.

Řešení nechává stát v první řadě na dohodě obou radnic. Pokud například mění hranice katastru, můžou výměnou věnovat zase část ze svého katastru, aby dodržely zásady řádného hospodáře. Zhruba desítka obcí však nechala verdikt na ministerstvu vnitra. Což je i případ Větrného Jeníkova a Zbinoh. Ministerští úředníci vyšetří, jak tady k anomálii došlo a nařídí buď změnit adresu, nebo údaje v katastru nemovitostí.