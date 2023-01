Zimním stadionům pomohl pokles cen elektřiny, i tak ale bojují s vysokými náklady

Zimní stadiony patří k energeticky nejnáročnějším vnitřním sportovištím. Třeba provozovatel stadionu v Telči platil ještě na podzim za energie měsíčně téměř milion korun. Neúnosná situace se zlepšila, cena elektřiny na spotových trzích šla dolů a zimní stadion nadále funguje. I tak ale zůstává na hraně provozovatelnosti. Vysočina 19:21 13. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní stadiony se potýkají s vysokými náklady na energie (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na ledové ploše zimního stadionu v Telči se prohánějí malé krasobruslařky. Jejich snažení pozorujeme zpoza mantinelu s provozovatelem stadionu Jaromírem Pytlíkem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zimním stadionům na Vysočině pomohl pokles cen elektřiny na spotových trzích, i tak ale bojují s vysokými náklady na energie.

„Stadion se nedá provozovat se ziskem. Dělám to, protože mám vztah k hokeji a chci trénovat,“ popisuje Pytlík.

Provozovatel stadionu v současné době platí za energie měsíčně zhruba půl milionu korun. To je sice skoro o polovinu méně než na podzim, kdy se cena pohybovala kolem milionu korun. Podle Jaromíra Pytlíka je to ale stále na hraně únosnosti.

„Cena kolísá a každý den je to trochu jinak. Celkově se to snížilo, takže naše náklady teď činí asi půl milionu korun, což je na hraně udržitelnosti a funkčnosti stadionu,“ míní provozovatel.

Vláda schválila systém kompenzací pro obchodníky s energiemi. Vynahradí jim tak cenový strop Číst článek

Stropy na energie zavedené od ledna zatím výrazněji nepocítil, protože se cena elektřiny na spotovém trhu pohybuje pod nastaveným stropem. „Momentálně nedokážu říct, jestli nám to pomůže. Kdyby to bylo níž, měly bychom ještě lepší cenu. Pomůže nám to v tom, že alespoň máme nějakou jistotu,“ dodává.

S tím souhlasí také jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Společnost provozuje malý zimní stadion v Jihlavě. „Víme, že existuje nějaké ochranná bariéra, která chrání, aby se to nedostalo do extrémů,“ uvádí.

Předseda Sdružení zimních stadionů Miroslav Šeba nicméně tvrdí, že je potřeba s vyhodnocením přínosu cenových stropů počkat na konec ledna.