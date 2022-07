ONLINE: Hasiči ukončili evakuaci Vysoké Lípy. Návrat obyvatel do ostatních obcí se zatím nepředpokládá

Hasiči v neděli ukončili evakuaci obce Vysoká Lípa v Českém Švýcarsku, lidé se vracejí domů, do rekreačních objektů zamířili i chalupáři. Díky postupu hasebních prací mohli hasiči zmenšit takzvanou vnější zónu požáru, plocha požáru ale dál zůstává zhruba dvakrát pět kilometrů. Ostatní obce jsou stále evakuované, návrat jejich obyvatel se podle mluvčí hasičů Martina Götzová v tuto chvíli nepředpokládá. Vysoká Lípa 15:14 31. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatele Vysoké Lípy, kde žije asi stovka lidí, hasiči evakuovali v úterý večer. V neděli se mohou vrátit do svých domovů a chalup. | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

Vnější zóna je prostor vymezený pro vedení zásahu, je v něm nasazena technika a omezuje se zde volný pohyb osob a dopravních prostředků. Obyvatele Vysoké Lípy, kde žije asi stovka lidí, hasiči evakuovali v úterý večer.

„Jsem rád, že jsem se po pěti dnech mohl vrátit a taky že chalupa neshořela a je v pořádku,“ řekl jeden chalupářů. Část obyvatel se do Vysoké Lípy vrátila hned po oznámení, že je návrat možný.

Příjezd do obce je volný, policie nikoho nekontrolovala, dál směrem na Mezní Louku a Meznou se ale lidé nedostanou. V obci žádné stopy ohně nejsou, nedaleko ale mají hasiči stanoviště, kde čerpají vrtulníky vodu k hašení.

„Podařilo se nám díky nasazení jednotek posunout vnější zónu místa zásahu, uvolňujeme tak území obce Vysoká Lípa, obyvatelé se tam mohou vrátit. U dalších evakuovaných míst se v tuto chvíli uvolnění nepředpokládá. Koordinaci řídí policie,“ uvedli hasiči na twitteru.

„Veškerou koordinaci návratu a s tím i související návazná dopravní opatření si bude řídit policie," řekla Götzová. Policisté na twitteru uvedli, že pevné stanoviště policejní hlídky se posouvá z Jetřichovic do Vysoké Lípy. „Ostatní evakuované obce jsou dále nepřístupné,“ uvedla policie.

Starosta Jetřichovic, pod něž Vysoká Lípa spadá, Marek Kny rozhodnutí hasičů uvítal. Nemyslí si, že hasiči měli obec zpřístupnit dřív, nechat ji zavřenou bylo podle něj dobré rozhodnutí hlavně kvůli velkému množství hasičské techniky, která v obci a jejím okolí působila.

Zrušené pobyty

Kny upozornil, že v této části Českého Švýcarska požár není, nevidí proto důvod, aby zde turisté rušili pobyty. Kritizuje tak vyjádření hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO), který v sobotu uvedl, že návrat lidí do obcí může trvat i několik týdnů.

„Lidi mi volají, co to má jako znamenat, že Vysoká Lípa nebyla tolik ohrožená. Několik týdnů si dovolím tvrdit, že bude zavřené Hřensko, protože tam ty zásahy byly složitější. Ale ty ostatní obce, si myslím, že to taková doba zase nebude,“ řekl Kny.

Článek pokračuje pod online reportáží.

„Nevím, proč se tady tvoří panika. Jetřichovice jsou prázdné, žádný turista tady není. Celé České Švýcarsko je vylidněné kvůli takovýmto dezinformacím, kvůli takovýmto zprávám. Tady je tolik ubytovatelů, tolik restauratérů, kteří mají problém už z doby covidu se z toho vyhrabat,“ řekl Kny.

„Lidé odříkají ubytování. Tady není důvod, všechno je otevřené. Zavřené je jen Hřensko a soutěsky,“ dodal.

Starosta Jetřichovic dnes jednal s místními podnikateli, jednání se jich podle něj zúčastnila celá řada, především z Vysoké Lípy. „Je tam moc emocí, hraje tam roli taková ta pachuť beznaděje, bezmoci. Oni čekají na nějaké peníze. Já jsem jim vysvětloval, že dneska ráno zrušili evakuaci. Takže peníze ano, kompenzace ano, ale musí počkat,“ řekl Kny.

Zastupitelé obce podle něj v pondělí projednají možnost uvolnit z rozpočtu obce finance na nejnutnější kompenzace podnikatelům.

„Dostali bychom informaci mezi lidi, že kdyby někomu něco opravdu hořelo, tak že bychom poskytli nikoliv půjčku, ale dar, aby to lidem pomohlo, aby neuzavírali svá ubytování,“ řekl Kny. O jakou částku by šlo, není jasné, pravděpodobně ale o desetitisíce.

Strategie útoku

Hasičům se zatím daří naplňovat strategii boje s požárem a zmenšují zasaženou plochu, v neděli s ohněm pomáhají i letadla.

„Ve vnější zásahové zóně dochází k velkému pohybu zásahové techniky a hasičů. Z toho důvodu se musí přistupovat k opatřením ohledně volného pohybu osob i dopravních prostředků. Právě díky velkému nasazení sil a prostředků se nám podařilo vnější zásahovou zónu zkrátit, takže se posunujeme dále dovnitř,“ řekla Radiožurnálu mluvčí hasičů Martina Götzová.

Informace o ploše samotného požáru hasiči případně upraví po večerním vyhodnocení. Zda se ji v neděli podaří zmenšit, není jasné. Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i do Saska.

Podle satelitních snímků zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Před ohněm museli odejít obyvatelé a turisté nejen z Vysoké Lípy, ale i z Mezné, Mezní Louky a části Hřenska. Celkem podle hejtmana Schillera (ANO) na 200 stálých obyvatel a desítky rekreantů a turistů. Ústecký kraj musel zajistit náhradní bydlení pro sedm lidí, ostatní našli dočasné útočiště u příbuzných.