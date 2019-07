‚Nájem za hubičku.‘ Pražské městské části brojí proti smlouvám se školou, která je spojená s politiky ODS

Už více než patnáct let si soukromá univerzita Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) pronajímá od Prahy 5 a Prahy 10 tři budovy. A jak zjistil server iROZHLAS.cz, po celou dobu platí společnost městským částem stejný nájem.

Ten je podle radních „za hubičku“ a nevýhodný. Vznik smluv je spojený s politiky ODS, jejíž někteří členové na univerzitě před lety získali diplomy za nezvykle krátkou dobu.

Podle radních je se školou nesnadné vyjednávat. Kvůli „zděděným“ smlouvám prý tahají za kratší konec. Škola zastává prostý názor, že kontrakt je kontrakt.

Podle radních je se školou nesnadné vyjednávat. Kvůli „zděděným" smlouvám prý tahají za kratší konec. Škola zastává prostý názor, že kontrakt je kontrakt.

Ve vedení společnosti už několik let sedí advokát Eduard Bruna nebo ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na Praze 10 sídlí kromě VŠFS například i Metropolitní univerzita Praha. Školní budovu si pronajímá od pražského magistrátu za dva miliony korun ročně. Přestože si VŠFS pronajímá od Prahy 10 více než dvojnásobnou plochu zahrnující dvě budovy, platí o čtvrtinu nižší nájem.

„Škola si od nás pronajímá budovy v podstatě za hubičku. Této neblahé skutečnosti se od počátku roku věnujeme, se školou jsme navázali kontakt, avšak řešení není snadné i proto, že smluvní vztahy nejsou zcela přehledné a škola nejeví zájem o optimální součinnost,“ řekl serveru iROZHLAS.cz radní pro sociální oblast Prahy 10 Michal Kočí (Piráti).

Vysoká škola finanční a správní Vznikla v roce 1999. Zakladatelkou byla Bohuslava Šenkýřová. Kromě Prahy má škola další střediska v Karlových Varech a v Mostě.

U zrodu školy stáli i Antonín Koláček a Luboš Měkota, bývalí vrcholní manažeři Mostecké uhelné. Koláček dnes kvůli privatizaci podniku stojí před soudem, Měkota v roce 2013 zemřel.

Kauza „rychlostudia“: V roce 2009 upozornily Hospodářské noviny na absolventy především z řad pražské ODS, kteří získali diplomy za nezvykle krátkou dobu. Šlo například o lobbistu Tomáše Hrdličku, exposlance Davida Vodrážku nebo bývalého pražského radního Martina Langmajera.

Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková se k situaci na VŠFS vyjádřila v roce 2009 následovně: „Ta škola má dohromady šest tisíc studentů. Pochybení tohoto rozsahu můžete najít kdekoliv. Problém je, že zrovna ti lidé, kteří studovali rychle, byli jistým způsobem politicky angažovaní.“ Zkracování studia ale podle ní k postihu školy nestačilo.

V následujících letech se, dle akreditační komise, poměry na škole zlepšily.

Od roku 2016 je členem představenstva společnosti současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na škole působí od roku 2003.

„Postoj VŠFS k námi vyvolanému jednání byl a dosud je i přes závažnost situace překvapivě povrchní, až lehkovážný,“ doplnil Kočí s tím, že jednání se účastnila jak ředitelka a zakladatelka školy Bohuslava Šenkýřová, tak její syn Emil a advokát Eduard Bruna.

Na otázku, zdali je cena za nájemné přiměřená, odpověděla Šenkýřová serveru iROZHLAS.cz stručně: „Cena nájmu odpovídá ceně nasmlouvané v nájemní smlouvě.“ Na poznámku o tom, že podle radních není ochotná o výši nájmů vyjednávat, ředitelka nereagovala.

ODS a rychlostudium

Počátek smluv na Praze 10 se datuje do roku 2004. Kontrakt s univerzitou uzavíral tehdejší starosta Milan Richter (ODS). Ten se na konci roku 2006, ještě v době, kdy byl starostou, stal členem správní rady školy. Na univerzitě rovněž studoval.

Stejně tak jako jeho někteří spolustraníci – tehdejší pražští politici za ODS. Před deseti lety upozornily Hospodářské noviny na takzvané rychlostudium některých z nich.

Zkrácená studia na univerzitě absolvoval například bývalý poslanec David Vodrážka nebo vlivný lobbista a exradní Prahy 10 Tomáš Hrdlička, se kterým Richter v roce 2011 strávil (spolu s lobbistou Romanem Janouškem) dovolenou na řeckém ostrově Korfu.

Richter v médiích vždy odmítal, že by měl s jejich tituly cokoli společného. Škola argumentovala individuálními plány studentů.

‚Poslední hodiny mandátu‘

Smlouvu dále prodloužil v roce 2007 další starosta za ODS Vladislav Lipovský, a to až do roku 2021. Tři roky před koncem kontraktu se však do prodlužování vrhl i bývalý starosta za ČSSD Vladimír Novák. Kontrakt je po jeho zásahu sepsaný až do roku 2031.

„Předchozí vedení radnice dodatky uzavřelo doslova v posledních hodinách mandátu a navzdory vědomí, že potřebujeme další prostory pro navýšení kapacity mateřských a základních škol,“ sdělil Kočí s tím, že předchozí politickou reprezentaci noví radní navíc krátce po volbách vyzvali, aby žádné podobné kroky nečinila.

Novák se ale brání tím, že vytvoření dodatku bylo nevyhnutelné. Škola přislíbila uhradit 12 milionů na plánovanou rekonstrukci oken.

„Tam byl ten technický stav velmi nevyhovující. Byla potřeba udělat opravy a škola udělala takový návrh. Navrhovala i delší smlouvu, ale my jsme to zkrátili. Tam například vypadlo i okno, bylo to velmi nevyhovující. Takové věci si nevybírají,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Novák.

Lobbista Tomáš Hrdlička na Pražském hradě. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Viditelné‘ investice

Opravená okna ale škola nemá dodnes. To znamená zhruba osm měsíců po „stavu nouze“. Praha 10 zatím teprve nechává zpracovávat projektovou dokumentaci – na vlastní náklady. Podle Kočího městská část rovněž nechá posoudit, jestli škola nezanedbala běžnou údržbu svěřeného majetku.

Univerzita se nicméně hájí tím, že do budov, i v Praze 5, mnohokrát investovala a nic nezanedbala.

„Pokud si na Praze 5 nepamatují, jaké částky na investice v minulosti schvalovali, jsem přesvědčená, že není třeba spoléhat na paměť. V archivech Prahy 5 je jistě možné vše dohledat. Nebo stačí školu navštívit a na první pohled bude vidět, jaké investice jsme provedli. Stejnou péči věnujeme i budově na Praze 10,“ sdělila Šenkýřová.

Jak ale vyplývá z dodatků zveřejněných k nájmu v Praze 5, investovaná částka na rekonstrukci toalet nebo kuchyně byla škole uhrazena formou zápočtu oproti nájemnému. To znamená, že úpravy sice zaplatí škola, jí ale budou nahrazeny tím, že jí Praha 5 odpustí smluvenou část nájmu, dokud se částky nedorovnají.

A stejná situace je i na Praze 10. Tam má škola snížený nájem dodneška – kvůli investicím, které v minulosti v budovách prováděla. V roce 2018 například poslala na účet městské části 930 tisíc korun. Kdyby nebylo zápočtů z minulosti, měla by, dle výhodných smluv, platit zhruba 2 miliony (i s budovou gymnázia – viz box).

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Havlíček a Číňani

Podle Nováka nicméně smlouva pro Prahu 10 výhodná je. „Přece nebudeme uzavírat nevýhodnou smlouvu. My jsme chtěli, aby tam byla vysoká škola, kdo co má proti vysoké škole? Bylo tam vyjádření od školáků, že je to pro ně dobrá věc. Zajišťuje to komplexní vzdělanost pro Prahu 10 (univerzita je spojená i s gymnáziem – pozn. red.),“ vysvětloval Novák.

kontrakty Smlouvu v roce 2002 podepsal za Prahu 5 Miroslav Škaloud (ODS), v roce 2004 za Prahu 10 Milan Richter (ODS).

Cena za metr provozní a obslužné plochy u Prahy 5 činí 350 a 175 korun, u Prahy 10 to je 350 a 100 korun za rok. V prvním případě platí univerzita zhruba milion korun ročně, v druhém přibližně 1,5 milionu.

Na Praze 10 si škola pronajímá ještě budovu gymnázia za 400 tisíc korun ročně.

V Praze 5 kontrakt vyprší v roce 2024, v Praze 10 je smlouva podepsána až do roku 2031, od roku 2021 jsou ale smluvní vztahy nepřehledné. Proto se radní snaží s univerzitou navázat diskuzi.

Na otázku, zda si před podpisem dodatku dělali analýzu či průzkum trhu, kolik obyvatel Prahy 10 navštěvuje danou školu, Novák odpověděl, že je to „nesmyl“. „To vám nikdo neřekne,“ dodal.

Šenkýřová pro iROZHLAS.cz uvedla, že na univerzitě studuje přes 1000 studentů z 54 zemí světa. Kolik z nich je Číňanů, na které univerzita před časem cílila, odmítla uvést.

O přilákání čínských studentů, kteří platili školné 100 tisíc korun ročně, se zasazoval také nynější ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), jenž je členem představenstva společnosti.

V roce 2015 Šenkýřová médiím sdělila, že každý čtvrtý student na její univerzitě je cizinec.

Snímek z Vysoké školy finanční a správní, která cílí na čínské studenty. | Foto: Praha 10

Škaloud – Jančík

V Praze 5 získala univerzita pronájem již v roce 2002. Pod smlouvou je podepsán tehdejší starosta Miroslav Škaloud (ODS). Dodatky potom uzavíral jeho nástupce, tehdy za ODS, Milan Jančík. Oba dva byli v minulosti kritizováni za údajně nevýhodný prodej pražských pozemků v řádech stovek milionů korun.

Podle radního pro majetek Prahy 5 Štěpána Rattaye (Piráti) městská část stojí o vysoké školy na svém území, otázka výše nájmu je ale věc druhá. Soukromé školy se podle něj současně chovají jako regulérní „podnikatelské subjekty“. Stačí se prý podívat na výši školného.

„Samospráva bude mít vždy tendenci do jisté míry zvýhodňovat školu. Přirozeně, usilujeme o vyšší úroveň vzdělávání také na Praze 5. Je však i zcela zřejmé, že ceny nájmů se za posledních 15 let v Praze diametrálně posunuly směrem vzhůru,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Rattay.

Jednat s univerzitou se pokoušel v roce 2017 už jeho předchůdce v radě Martin Damašek (TOP 09). Podle jeho slov nebyl ve výhodné pozici, jelikož škole Praha 5 smlouvu prodloužit musela – na základě opčního práva, které bylo do kontraktu zavedeno. To stanovovalo, že pokud škola závažně neporuší podmínky smlouvy, dojde k prodloužení.

„Nabídl jsem jim prodloužení smlouvy alespoň tak, aby jim to vyšlo na šestiletý akreditační cyklus. Schůzky byly minimálně dvě. Nabídku si vyslechli, ale jednání nedopadlo pozitivně,“ shrnul pro server iROZHLAS.cz Damašek.

Kompromis u školy Válkové

Na rozdíl od VŠFS se mu kompromisu podařilo dosáhnout s Vysokou školou podnikání a práva, kterou zastupuje poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Zmíněná univerzita sídlí na Praze 5 hned vedle VŠFS. A podle veřejných smluv souhlasila s navýšením nájemného od roku 2020 o 30 procent. Škola nyní platí stejnou sazbu za metr čtvereční jako VŠFS.

Univerzita Šenkýřové má na Praze 5 sjednaný nájem podle cen z roku 2002 až do roku 2024. A na Praze 5 není jediná. Smlouvu ve stejné výši za metr čtvereční má s městskou částí historicky uzavřenou i Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

„Píše se rok 2019 a nám tu na pětce díky historicky uzavřeným smlouvám budou některé soukromé vysoké školy platit ještě 4 roky nájemné dle ceníku z roku 2002,“ dodává radní Rattay.