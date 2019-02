Už jen do půlnoci. Termín pro podání přihlášek na většinu vysokých škol pomalu končí

Přihlášky ke studiu přijímá do půlnoci například Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Poslední jmenovaná zatím dostala zhruba o sedm procent přihlášek víc než loni.

„Letos stejně jako v předchozích letech je největší zájem o všeobecné lékařství a zubní lékařství na lékařské fakultě, právo na právnické fakultě, psychologii na filozofické fakultě a fyzioterapie na fakultě zdravotnických věd i na fakultě tělesné kultury,“ vyjmenovává pro Radiožurnál nejoblíbenější obory mluvčí školy Gabriela Sýkorová.

U většiny oborů Univerzity Karlovy končí termín podání přihlášek právě tento čtvrtek. Některé fakulty ale mají termín i později.

„Delší čas mají studenti například u matematicko-fyzikální fakulty, fakulty sociálních věd, fakulty humanitních studií a katolické a evangelické teologické fakulty, tam konkrétně do 31. 3. 2019,“ upřesňuje člen předsednictva akademického senátu Univerzity Karlovy a místopředseda Rady vysokých škol Tomáš Nigrin.

„Liší se to především kvůli náročnosti přijímacího řízení. Některé fakulty potřebují více času, aby se připravily. Termín do dnešního dne se týká především lékařských a přírodovědných oboru, kde je organizace přijímaček náročnější,“ vysvětluje.

Také na Univeritě Karlově jsou podle něj mezi nejoblíbenějšími obory lékařství, zubní lékařství, právo, psychologie, politologie, mezinárodní vztahy či teritoriální studia.

Šance bude i později

Některé školy přihlášky přijímají třeba i do konce března. Mezi nimi je i České vysoké učení technické nebo Západočeská univerzita v Plzni. Některé její fakulty pak mají termín pro podání přihlášky i později.

„Fakulta elektrotechnická přijímá přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu do 15. dubna letošního roku. Fakulta strojní přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 15. dubna a k magisterskému studiu do 31. května,“ píše plzeňská škola na svých webových stránkách.

Ještě později si lidé můžou podat přihlášky na soukromé školy. Některé je přijímají až do konce září.

Zájem o studium na vysokých školách stoupal do roku 2010. Statistiky ministerstva školství ukazují, že tehdy zapsaly fakulty víc než 100 tisíc nových studentů.

Poté ale čísla začala s následujících letech klesat, až se v roce 2016 zastavila na zhruba 69 tisících a osmi stech zapsaných studentech. Od té doby až do letošního roku počet přihlášek spíše kolísá a meziroční rozdíly už nejsou tak velké.