Vysoké Mýto zasáhl takzvaný downburst. Vítr o síle orkánu vyvracel stromy a poškodil několik střech

Vysoké Mýto v Pardubickém kraji zasáhl v pondělí večer výrazný bouřkový jev. Takzvaný downburst vytvořil vítr o síle orkánu, který vyvracel stromy, poškodil několik střech a způsobil další škody. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav na sociální síti X.

Pondělní silné bouřky produkovaly kromě až čtyřcentimetrových krup i silné nárazy větru. Ve Vysokém Mýtě se kolem 20.00 vyskytl takzvaný downburst.

Jde o silný sestupný proud, který se vyskytuje v bouřkách. Může dosahovat stovek až desítek kilometrů. V místě bouře dochází k ochlazení a vítr může dosahovat rychlosti až 200 kilometrů za hodinu.

„Vidíme, že šlo o hodně izolovaný jev, a to i v rámci Vysokého Mýta. Škody jsou zaznamenány více méně jen v jižní a východní části města a pokračují směrem k severovýchodu. Dle terénního průzkumu a odhadu škod dle manuálu Mezinárodní Fujitovy stupnice (IF) byly nejvýraznější škody odhadnuty na stupeň IF1,“ vysvětlili meteorologové.

„To odpovídá možnému krátkodobému větru přibližně o rychlosti kolem 40 metrů za sekundu, což je kolem 140 kilometrů za hodinu. Kromě škod na stromech byly zaznamenány i škody na majetku (poškozené střechy a auta), naštěstí ale žádná újma na lidském zdraví,“ doplnili.

Ve středu bude v Čechách polojasno až oblačno, na severu Moravy a ve Slezsku by se však místy až do odpoledních hodin mohly objevovat přeháňky. Teploty budou dosahovat až 21 stupňů.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť od západu, který přejde přes severní polovinu Česka. Naopak teploty by měly být ve čtvrtek o čtyři stupně vyšší.

