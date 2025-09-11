Vysoké náklady na stavbu i provoz. Tunelový obchvat Karlových Varů ekonomicky nevychází, tvrdí analýza
Varianta obchvatu Karlových Varů tunelem ekonomicky nevychází, ukázala analýza Ředitelství silnic a dálnic. Karlovarský kraj proto apeluje na ministerstvo dopravy, aby se obchvatu věnovalo a garantovalo jeho financování. Podle vedení kraje i města Karlovy Vary může po dostavbě dálnice D6 a rozšíření silnice I/13 být současný průtah městem nedostatečný.
Varianty obchvatu jsou drahé a podle ekonomické analýzy Ředitelství silnic a dálnic by s ohledem na předpokládaný vývoj hustoty dopravy neznamenaly dostatečné přínosy. Vyplývá to z vyjádření zástupců vedení kraje a ředitele karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lukáše Hnízdila.
Podle Hnízdila byla studie variant obchvatu dokončena v roce 2024. Z ní vzešla jako nejvhodnější varianta, že obchvat povede tunelem. Spočívá v tom, že by se zhruba na úrovni čtvrti Bohatice, v místech, kam dnes ústí výpadovka na Prahu, průtah zanořil do skály a vedl tunelem až do čtvrti Dvory a opět se napojil na druhém konci města na dálnici D6.
Vysoké náklady
V dubnu letošního roku zadal ministr dopravy zpracování ekonomického vyhodnocení této varianty a na konci srpna bylo vyhodnocení dokončené.
Výsledky ale nejsou pozitivní. Přínosy tunelového řešení obchvatu Karlových Varů by se podle ekonomického hodnocení za 30 let nevyrovnaly pořizovacím a provozním nákladům.
„Hlavními důvody negativního výsledku jsou vysoké stavební náklady, které se odhadují na 17,8 miliardy korun, ale také provozní náklady tunelového řešení, které by byly asi 100 milionů korun ročně. V tunelu by se zvýšila rychlost ze současných 70 kilometrů za hodinu na průtahu jen na 80 kilometrů za hodinu. A je tu i nízká intenzita dopravy,“ popsal hlavní nedostatky tunelového řešení Hnízdil.
Podle posledního sčítání aut před pěti lety na průtahu Karlovými Vary projede průměrně 20 000 aut denně a v nejfrekventovanějším místě u obchodního centra Lidl až 34 000 aut za den. Propočty ukázaly, že by intenzita dopravy mohla vzrůst v roce 2024 na 40 000 nebo až 50 000 aut denně. Z toho ale tranzitní doprava tvoří jen asi 25 procent.
Řešení obchvatu
Vedení kraje však naléhá na ministerstvo, aby řešení obchvatu lázeňského města neodkládalo a hledalo východisko.
„Obchvat Karlových Varů je klíčovou stavbou pro celý region. Bez něj se město stane dopravní bariérou a výrazně vzroste zátěž nejen v centru, ale i v přilehlých částech. Proto považujeme za zásadní, aby byl projekt zařazen mezi priority státu a aby byla zajištěna jeho realizace souběžně s dostavbou dálnice D6,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO, nekandiduje ve sněmovních volbách).
„Je naprosto nepochopitelné, že se otázce obchvatu dosud nevěnovala dostatečná pozornost. Zastupitelstvo Karlovarského kraje proto přijalo usnesení, kterým jsme vyjádřili jasnou podporu obchvatu a účasti na dalších jednáních s ministerstvem a Ředitelstvím silnic a dálnic,“ doplnila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách).
V současné době stavbaři dokončují úseky dálnice D6 v Karlovarském kraji a podle předpokladů by se dálnice měla dostat ke Karlovým Varům v roce 2028. Zároveň se připravuje rozšíření silnice I/13 na Chomutov. Dokončena by měla být kolem roku 2035.
Obě silnice se sbíhají na konci Karlových Varů a ústí do průtahu města, který má čtyři pruhy, ale bez odstavného pruhu. V případě oprav nebo nehod je tak průtah zablokovaný někdy i na hodiny. Pokud by se obchvat Karlových Varů řešil až po dostavbě I/13, mohl by přijít na řadu někdy okolo roku 2040. A to je podle vedení kraje pozdě.