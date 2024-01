Kamerové systémy, omezení velkých tašek. Pro bezpečnost ale plošné kroky neplánujeme, říká Bek

Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla, týkat se mohou například přinášení zavazadel do univerzitních budov. Vedení škol budou spolupracovat s krajskými policejními ředitelstvími, pracovníci a studenti dostanou školení o bezpečnosti. „Do konce týdne obdržíme nominace na členy expertního týmu,“ přiblížil po středečním jednání se zástupci České konference rektorů, zástupci policie a ministerstva vnitra ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Rozhovor Praha 20:12 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve čtvrtek se má na téma zaměřit nová pracovní skupina. Kdo jsou její členové?

Dnes (ve středu pozn. red.)jsme se sešli v takovém širokém obsazení se zástupci všech veřejných i soukromých vysokých škol, se zástupci Rady vysokých škol, ministerstva vnitra a ministerstva školství, kde jsme se dohodli na vytvoření společného expertního týmu, který začne pracovat ve skutečnosti příští týden.

Poslechněte si rozhovor s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) o chystaných bezpečnostních opatřeních na vysokých školách

Do konce tohoto týdne nám jednotliví aktéři mají dát nominace na členy expertního týmu, což mají být lidé, kteří se zabývají bezpečnostními otázkami na jednotlivých univerzitách a experti ministerstva vnitra a policie.

Pracovní skupina tedy začne fungovat v příštím týdnu a bude mít takové dvojí zadání. Jednak bude koordinovat některá krátkodobá opatření, která se zavádějí teď rychle, bez změn vnější legislativy, například jenom drobnými úpravami provozních řádů nebo vnitřních předpisů škol, ale bude také připravovat koncepčnější kroky ve střednědobém horizontu.

Čeká nás plošné zavádění bezpečnostních rámů ve veřejných budovách?

Ne. Myslím, že je jasné, že takové plošné kroky nejsou úplně správným receptem. Experti z bezpečnostní oblasti zdůrazňují, že řešení mají být vždy šita na míru konkrétních podmínek jednotlivých budov a institucí. Já si myslím, že je potřeba rychle provést hodnocení rizik.

Na straně vysokých škol jsou možná budovy, které si zaslouží nejvyšší stupeň technického zabezpečení, ale v mnoha případech musíme udělat i věci, které vypadají na první pohled vlastně jednoduše. A to je například to, že nemáme na rozdíl od některých zahraničních univerzit regulovaný způsob, jakým se přinášejí objemná zavazadla do škol.

Nemáme odkládací prostory, nemáme boxy, kde by mohli studenti odložit třeba velké tašky nebo batohy, když o výuce odjíždějí domů. A to jsou věci, které jsou relativně drobné, ale vlastně také minimalizují nebo zmenšují prostor pro případné incidenty toho hrozného typu. My tak musíme sáhnout i k takovým krokům.

Samozřejmě kamerové systémy jsou také jedním z řešení. Nebo je to třeba vybudování krizových informačních systémů, což je podle mě úplně zásadní téma, kde musíme pokročit.

Inspirace z USA

A chystáte se tedy sjednotit bezpečnostní provozní předpisy jednotlivých škol?

Víte, ministerstvo školství vůči vysokým školám neplní úlohu nějakého řídícího centra, ony mají vysoký stupeň autonomie. Dohodli jsme se na tom, že budeme společně se zástupci vysokých škol a experty z ministerstva vnitra definovat nějaké standardy, které budeme považovat za přiměřené.

Možná se některé z těch standardů potom dostanou třeba i do nějakých ustanovení vysokoškolského zákona. Nejdůležitější ­je teď ale rychlá shoda na rozumných nastaveních obsahových. Některé kroky mohou školy zavést poměrně rychle vnitřní legislativou, někde se ukáže, že potřebujeme třeba změnit zákonné zmocnění.

Jednání ministra @MikulasBek se zástupci @CRektoru, @vnitro a @PolicieCZ o opatřeních pro posílení bezpečnosti na vysokých školách. Nově vznikne pracovní skupina, která bude identifikovat potřeby případných změn legislativy a pracovat na přípravě manuálu pro bezpečnost na VŠ. pic.twitter.com/oqKiq7YpEh — MŠMT (@msmtcr) January 3, 2024

Jaká dlouhodobá opatření chystáte?

V posledních dnech jsme se inspirovali studiem amerických příkladů. Na federální úrovni mají Spojené státy takový manuál bezpečnosti na univerzitách, který velmi sdělným a srozumitelným způsobem říká, co by v které oblasti měly univerzity zavést a jak to mají zavést. My chceme takový manuál bezpečnosti na univerzitách společně urychleně vytvořit a na něj by pak měly navazovat bezpečnostní plány jednotlivých škol, které už budou detailně specifikovat způsoby chování v různých krizových situacích.

Když už zasahujeme do této oblasti, neměli bychom myslet jenom na takové kriminální excesy, jako byl ten, který se udál nedávno. Samozřejmě máme počítat i s jinými riziky včetně požárních nebo dalších.

Tyto vnitřní plány jsou hrozně důležité. Ministerstvo vnitra pro ně má obecnou metodiku a my se je teď musíme snažit ve veřejné sféře aplikovat. Ve skutečnosti tady nejde specificky jenom o problém školství, ale bezpečnosti vůbec ve veřejné sféře v naší zemi.

Odkud se vezmou potřebné finanční prostředky?

Ta první opatření nebudou nějak extrémně drahá. Dnes jsme informovali zástupce vysokých škol, že mohou využít v tuto chvíli prostředků z operačního programu Jan Amos Komenský, kde je už v běhu výzva, která umožňuje financování různých měkkých opatření v oblasti studia na vysokých školách. Také upravíme podmínky pro využití investičních prostředků.

Takže už teď mohou vysoké školy provádět kroky a financovat je. Samozřejmě teprve poté, co jednotlivé školy provedou analýzu rizik a zhodnotí společně s policií, jaká třeba technická opatření potřebují, tak vyčíslíme nějaké objemy finančních prostředků. Poté budeme hledat cestu k tomu, jak je pokrýt v nějakém dalším finančním zdroji. Pro první kroky ale máme zdroj financování, není potřeba čekat.

