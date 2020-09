‚Někdo přijde a vše vyhodí do koše.‘ Zástupci vysokých škol protestují proti zavedení distanční výuky

Rektoři vyzvali politiky a úředníky, aby nerozhodovali o protikoronavirových opatřeních na školách bez předchozí konzultace se zástupci škol. Reagovali tak na rozhodnutí pražské hygieny z předchozího týdne. Jak si akademici představují rozhodování o opatřeních na školách? Hostem Tomáše Pancíře byl Petr Sklenička, předseda České konference rektorů. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:18 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České konference rektorů Petr Sklenička | Foto: Michal Růžička / Mafra | Zdroj: Profimedia

Zástupci vysokých škol v pondělí vyzvali politiky a úředníky, aby nerozhodovali o protiepidemických opatřeních na univerzitách bez předchozí konzultace s rektory.

Nelíbí se jim, že se v Praze rozhodlo o zavedení výuky na dálku na vysokých školách bez jejich vědomí.

„Vývoj jsme očekávali, proto jsme se celé léto připravovali. Vysoké školy schvalovaly různé manuály a semafory, a to napříč fakultami, s krizovými štáby. Poté, co se to schválilo, najednou někdo přijde a všechno vyhodí do koše. Aniž by se s námi poradil,“ shrnuje pocity zástupců vysokých škol Petr Sklenička, předseda České konference rektorů a také rektor České zemědělské univerzity.

„Rozhodnutí nakonec není tak špatné, vadí nám ale, že se rozhodlo bez nás,“ dodává.

„Každá vysoká škola má svá specifika, je obtížné vše shrnout do jedné krabice. Někteří mají více kontaktní výuky – například lékaři, jiní mají vyšší zastoupení společenských věd, kde přechod na distanční výuku není tak obtížný,“ zdůrazňuje.

Mají vysoké školy dost informací, aby se mohly rozhodovat samostatně? A ovlivní stávající situace kvalitu výuky na vysokých školách? Poslechněte si celý rozhovor.