Zákaz velkých zavazadel, rámy v rizikových objektech. Vysoké školy a policie řeší nová bezpečnostní pravidla

Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla. Týkat se mohou například přinášení zavazadel do univerzitních budov, vedení škol budou spolupracovat s krajskými policejními ředitelstvími. Na investice do bezpečnostních opatření se využijí peníze z EU. Po středečním jednání se zástupci České konference rektorů (ČKR), zástupci policie a ministerstva vnitra to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Praha 13:36 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bek: VŠ upraví svá bezpečnostní pravidla, týkat se mohou nošení zavazadel (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Beka se na potřebné kroky zaměří nová pracovní skupina, poprvé se sejde příští středu. „Shodli jsme se na rychlém vyhodnocení krátkodobých rizik a přizpůsobení vnitřních předpisů vysokých škol, které umožní regulaci provozu v budovách,“ řekl Bek.

Podle něj se to týká třeba toho, jaká zavazadla je možné do objektů nosit. „To je v zemích, které mají rozsáhlé zkušenosti s kriminálními činy na školní půdě, běžné, že velká zavazadla nejsou připuštěna,“ uvedl ministr.

Jednání ministra @MikulasBek se zástupci @CRektoru, @vnitro a @PolicieCZ o opatřeních pro posílení bezpečnosti na vysokých školách. Nově vznikne pracovní skupina, která bude identifikovat potřeby případných změn legislativy a pracovat na přípravě manuálu pro bezpečnost na VŠ. pic.twitter.com/oqKiq7YpEh — MŠMT (@msmtcr) January 3, 2024

Nemyslí si, že by se plošně na vysokých školách zaváděly bezpečnostní rámy. Objevit by se mohly v budovách, které se vyhodnotí jako rizikové. Vzniknout by měl informační systém pro varování. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra a policií se proškolí pracovníci, kteří mají na univerzitách na starosti bezpečnost. Poté se uskuteční i intenzivní bezpečnostní školení ostatních zaměstnanců a studentů.

Každá ze škol má vlastní pravidla provozu. Změny v jejich nastavení patří mezi rychlá opatření. Následovat budou střednědobé a dlouhodobé kroky. Naváže se spolupráce vedení škol s krajskými policejními ředitelstvími, v některých krajských městech se podle ministra zástupci univerzit a policie už sešli.

„Každá vysoká škola bude muset přistoupit individualizovaně ke konkrétním krokům. Problém je vnímán na každé škole jinak, ve větších i menších městech,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy (UK) a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková.

Od krizové intervence po střelbě ke skupinové terapii. ‚Trauma není duševní nemoc,‘ upozorňuje psycholog Číst článek

Podotkla, že svá opatření si zvolí i každá ze 17 fakult UK. Zmínila třeba případný vstup na kartu. Podle rektorky škola zatím uhradí opatření z vlastních zdrojů. Ministr uvedl, že analýzy bezpečnosti i investice do bezpečnostních kroků by se měly platit z evropských dotací z operačního programu Jan Amos Komenský.

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha policie vyšle do pracovní skupiny experty, kteří se zabývají ochranou měkkých cílů. Bezpečnostní plány by se měly aktualizovat. Preventivní semináře a výcvik pak přispějí k eliminování následků na minimální mez, pokud by nebezpečná situace nastala, řekl Lerch.

Jednání o bezpečnostních opatřeních je reakcí na tragickou událost z 21. prosince, kdy po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. Pachatel spáchal sebevraždu.