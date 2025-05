Vysokorychlostní železnice do deseti let? Podívejte se na druhou část šesté debaty Česko 2025

Vysokorychlostní železnice by měla Česko protnout ze severu na jih i ze západu na východ. Celkem se podle plánů Správy železnic mají vlaky prohánět rychlostí až 320 kilometrů v hodině na 767 kilometrech tratí. Pokud se podaří dodržet stavební plány, na prvním úseku by se lidi mohli svézt do deseti let. Podaří se termín dodržet? Co proto hodlají politici udělat? Podívejte se na druhou část šesté debaty Česko 2025. Praha 7:31 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Za to, že je Česko s výstavbou tratí pro rychlé vlaky pozadu, podle Martina Exnera (STAN) může nedostatečná komunikace s obcemi a lidmi, kterých se výstavba dotkne. To se podle něj ale už zlepšilo. Nespokojený s tím, že se plány mění a nedává se o tom obcím dostatečně vědět, byl také Jaroslav Komínek (Stačilo!)

Jak se Česko postaví k opravám silnic a Green Dealu? Experti z politických stran debatovali o dopravě Číst článek

Vysvětlování považuje za zásadní i Radim Fiala (SPD): „Ne všichni to chápou a ví, co je čeká.“ Ministr Martin Kupka (SPOLU) přiznává, že vyjednávání se samosprávami je nezbytné. Stát by ale podle něj měl nakonec mít sílu udělat finální rozhodnutí. Podle Martina Kolovratníka (ANO) by strategické projekty důležité pro celý stát měly „být někdy trochu více do území umístěné takzvaně ze shora.“

Václav Vislous (Piráti) se obává, že plány naberou zpoždění tendry na firmy, které mají vysokorychlostní železnice stavět. Systém, přes který se můžou neúspěšní účastníci proti výsledku odvolat, je totiž podle Vislouse příliš složitý a zdlouhavý. O tom, že Česko vysokorychlostní tratě potřebuje, jsou přesvědčení skoro všichni diskutující. Jen Jiří Vlk (Motoristé sobě) by nejdřív investoval do dokončení dálniční sítě a do současných železničních tratí.

Hosty ŠESTÉ debaty Česko 2025 byli: Martin Exner, poslanec a člen podvýboru pro dopravu (hnutí STAN) Radim Fiala, poslanec a místopředseda hnutí (hnutí SPD) Martin Kolovratník, poslanec a stínový ministr dopravy (hnutí ANO) Jaroslav Komínek, lídr v Ústeckém kraji (hnutí STAČILO!) Martin Kupka, ministr dopravy (koalice SPOLU) Václav Vislous, člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (Česká pirátská strana) Jiří Vlk, zastupitel města Orlová (Motoristé sobě) Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.