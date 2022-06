Stál u zrodu vysokorychlostních železnic ve Francii. Nyní přijel TGV do Prahy

Jean-Marie Grimler začal pracovat pro francouzské dráhy, když mu bylo 19 let.

„Byl jsem pyšný, když mi řekli, že budu pracovat na TGV. Tohle je legendární jednotka č. 16, která 26. února 1981 překonala světový rychlostní rekord. Vlak jel tehdy 380 km/h,“ vzpomíná pro Radiožurnál Grimler.

Vlak byl na začátku vysokorychlostních tratí ve Francii a právě díky němu je možné v současnosti jezdit i přes 500 km/h. Na tomto vlaku se také poprvé vyzkoušel bezolejový kompresor, který se dnes používá všude na světě.

Jean-Marie Grimler říká, že vlak vrátil francouzským železničářům hrdost. „Pokaždé, když už mám svou práci v depu na pařížském předměstí hotovou, tak mi začíná druhá dobrovolná šichta,“ dodává.

Spolu se svými kolegy vlak opravují a udržují. Tento vlak skončil v pravidelném provozu v roce 2018 a najezdil přes 13 milionů kilometrů, hlavně na trase mezi Paříží a Lyonem.

„V září roku 1981 byla hotová jen část této tratě. V druhé polovině jezdily obyčejné vlaky. Tehdy jsme si nedokázali představit, že postavíme vysokorychlostní železnici až do Marseille. Potom jsme ale vybudovali další trasy – k Atlantiku i na sever Francie. Teď jezdíme dokonce až do Velké Británie,“ popisuje začátky vysokorychlostní železnice Grimler.

Typická oranžová

K legendárnímu vlaku neodmyslitelně patří oranžová barva, právě s ní si Francouzi spojují začátky TGV.

„Cílem bylo tento vlak odlišit. Dřív byly vlaky zelené. Existovaly návrhy na modrou a oranžovou barvu. Nakonec zůstala oranžová. V té době byla velmi populární,“ vysvětluje zaměstnance francouzských drah a historik Francois Vielliard.

Oranžový vlak se na cestu do Česka vydal minulý pátek. První zastávku měl v Métách a pak v Německu. Kvůli různému napětí trolejového vedení v Německu nejel samostatně, ale byl tažený.

Je to podruhé, co vlak TGV přijel do Česka, poprvé to bylo v roce 1990. Vlak TGV Atlantique tehdy překonal rychlostní rekord 515 km/h.

Vlak TGV, jednotka č. 16, která v roce 1981 pokořila světový rychlostní rekord | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Starší, ale významnější

Moderní francouzské vlaky TGV jsou v současnosti plně vytížené, proto do Česka vyrazil sice starší, ale o to historicky významnější model.

„Všechny naše vlaky TGV jsou využívané na 100 procent. Na některých tratích můžeme kvůli údržbě zastavit jen jeden vlak. Jednotka č. 16 je tady přesně pro tyto účely, aby vyprávěla náš příběh, jak jsme začínali v 80. letech a kam jsme se vypracovali až do dvacátých let 21. století,“ sděluje technik francouzských železnic, který s TGV jede do Česka.

Basile Maniloff bude v Česku vlak taky představovat. Česká správa železnic chce prostřednictvím oranžového vlaku TGV lidem přiblížit plány svých vysokorychlostních tratí.

Státní organizace si od Francouzů vlak zapůjčila za devět milionů korun. Ve finále za něj ale zaplatí méně, protože ji na to přispěly soukromé firmy a náklady Správy železnic tak klesly na zhruba 2,9 milionů korun.

Blízká budoucnost

První úseky vysokorychlostních tratí v Česku se můžou začít stavět už za pár let. „Zahájení stavby prvních úseků předpokládáme v roce 2025. První vlaky svezou cestující po nových tratích kolem roku 2030,“ informuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Myslím, že je tento termín reálný. Loni jsme v Česku podepsali osmiletou smlouvu ve výši osmi milionů eur. Já budu koncem června, začátkem července posuzovat technické parametry mostů v Česku,“ dodává k plánu na výstavbu železnic francouzský inženýr Michel Teybe.

Vysokorychlostní vlaky v Česku by měly jezdit až dvakrát rychleji než současné spoje.

„Plánovaná komerční rychlost je 320 km/h. Je ale jasné, že prvních zhruba deset kilometrů na cestě z Prahy vlaky pojedou běžnou rychlostí. Stejné to bude na posledních pěti kilometrech tratě u Brna. Budoucí vysokorychlostní železnice v Česku budou navrhované a stavěné na 350 km/h,“ upřesňuje Teybe.

Díky vysokým rychlostem by cesta z Prahy do Brna měla v budoucnu zabrat méně než hodinu a do Ústí nad Labem méně než půl hodiny.