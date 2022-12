Barvení vlasů i Profesionální coach. České diplomy zadržené v Rusku byly vzdělávací certifikáty

Údajné vysokoškolské diplomy ze soukromého institutu s názvem Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP), které v březnu zadrželi ruští celníci, byly ve skutečnosti vzdělávací certifikáty. Zjistila to kontrola, kterou zadalo ministerstvo školství, protože akademie nemá v České republice oprávnění k vysokoškolskému vzdělávání. Napsal to v pátek server Seznam Zprávy. Praha 14:12 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údajné vysokoškolské diplomy ze soukromého institutu s názvem OEAEP, které v březnu zadrželi ruští celníci, byly ve skutečnosti vzdělávací certifikáty (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels

Kontrolu zadal tehdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN) poté, co se na twitteru objevily informace, že celníci v Rusku zadrželi pašované zboží na trase z Lotyšska do ruského města Pskov a mezi předměty bylo vedle kosmetiky, parfémů či náhradních dílů také 204 diplomů z vysoké školy OEAEP.

Ministerstvo také upozornilo na to, že OEAEP není českou vysokou školou, a pokud by vysokoškolské vzdělávání uskutečňovala bez povolení ministerstva školství, mohlo by jít o přestupek.

Kontrola skončila na konci října. Z jejích protokolů podle serveru vyplývá, že nešlo o vysokoškolské diplomy, ale o vzdělávací certifikáty.

Pocházely z kurzů Profesionální coach, Investigativní strategie a osobní finanční plánování a také Barvení vlasů úroveň jedna, dva a tři. Ukázky těchto dokumentů OEAEP poskytla ministerstvu, podle něj tak akademie zákon o vysokých školách neporušila.

OEAEP ukončila činnost letos v červnu. Od roku 2017 se věnovala výhradně profesním programům, uvedl pro Seznam Zprávy jednatel školy Sergej Tarasov. Na sociálních sítích přitom dříve uvedla, že studenti mohou absolvovat i vysokoškolské studium a získat titul MBA.

Bezpečnostní analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca v minulosti upozornil na to, že díky studiu na této a podobných institucích byly legalizovány pobyty ruských občanů.