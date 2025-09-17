Výstava v liberecké botanické zahradě přibližuje její historii. Během války byla zásobárnou zeleniny

Botanická zahrada v Liberci slaví 130. výročí od svého otevření v dnešní Purkyňově ulici v roce 1895. Je proto nejstarší městskou botanickou zahradou v České republice. Její příběh od založení až po současnost vypráví nová výstava v hlavním skleníku. Mezi zásadní historické momenty patří třeba první rozkvět největšího leknínu na světě viktorie královské, díky které je liberecká botanická zahrada známá.

130 let od otevření botanické zahrady v Liberci

130 let od otevření botanické zahrady v Liberci | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Návštěvník může vidět časovou osu, která vypichuje stěžejní body v historii a může si přečíst různé zajímavosti, které se tady děly,“ popisuje Radka Kuchtová, spoluautorka nové výstavy s názvem Když zahrada vypráví v liberecké botanické zahradě.

Poslechněte si celou reportáž o liberecké botanické zahradě

Výstava začíná rokem 1869, přestože samotné založení zahrady proběhlo až koncem 19. století roku 1895. Podle Kuchtové je to tím, že v 60. letech vznikl Spolek přátel a přírody. Ten stál právě u vzniku instituce. V průběhu let pak přešel do severočeské botanické zahrady.

Zahrada totiž původně stála necelých dvacet let na místě dnešního Severočeského muzea v Liberci. V průběhu let se účel botanické zahrady měnil, a to hlavně v první polovině dvacátého století.

Zásobárna zeleniny

„Během světových válek botanická zahrada fungovala spíše jako zásobárna zeleniny pro město. Mě zaujala v roce 1975 první výstava ušlechtilých koček. Vystavovaly se tady kočky, prodávala se koťata. Pak v rámci nějakých oslav tady byli třeba i provazochodci a nějakou dobu se tu provozovalo i kino,“ vypráví autorka expozice.

Zaměstnanci zahrady chystají k výstavě taky vzdělávací program pro děti na druhém stupni základní školy. Slibují informace o historii v souvislosti s děním ve světě a zároveň chtějí děti naučit různé slohové útvary.

Radka Kuchtová na výstavě spolupracovala s vědcem Lukášem Nekolným, který k výročí připravil publikaci o historii botanické zahrady. Výstava Když zahrada vypráví, potrvá do ledna příštího roku.

