Výstava v liberecké botanické zahradě přibližuje její historii. Během války byla zásobárnou zeleniny
Botanická zahrada v Liberci slaví 130. výročí od svého otevření v dnešní Purkyňově ulici v roce 1895. Je proto nejstarší městskou botanickou zahradou v České republice. Její příběh od založení až po současnost vypráví nová výstava v hlavním skleníku. Mezi zásadní historické momenty patří třeba první rozkvět největšího leknínu na světě viktorie královské, díky které je liberecká botanická zahrada známá.
„Návštěvník může vidět časovou osu, která vypichuje stěžejní body v historii a může si přečíst různé zajímavosti, které se tady děly,“ popisuje Radka Kuchtová, spoluautorka nové výstavy s názvem Když zahrada vypráví v liberecké botanické zahradě.
Výstava začíná rokem 1869, přestože samotné založení zahrady proběhlo až koncem 19. století roku 1895. Podle Kuchtové je to tím, že v 60. letech vznikl Spolek přátel a přírody. Ten stál právě u vzniku instituce. V průběhu let pak přešel do severočeské botanické zahrady.
Zahrada totiž původně stála necelých dvacet let na místě dnešního Severočeského muzea v Liberci. V průběhu let se účel botanické zahrady měnil, a to hlavně v první polovině dvacátého století.
Zásobárna zeleniny
„Během světových válek botanická zahrada fungovala spíše jako zásobárna zeleniny pro město. Mě zaujala v roce 1975 první výstava ušlechtilých koček. Vystavovaly se tady kočky, prodávala se koťata. Pak v rámci nějakých oslav tady byli třeba i provazochodci a nějakou dobu se tu provozovalo i kino,“ vypráví autorka expozice.
Zaměstnanci zahrady chystají k výstavě taky vzdělávací program pro děti na druhém stupni základní školy. Slibují informace o historii v souvislosti s děním ve světě a zároveň chtějí děti naučit různé slohové útvary.
Radka Kuchtová na výstavě spolupracovala s vědcem Lukášem Nekolným, který k výročí připravil publikaci o historii botanické zahrady. Výstava Když zahrada vypráví, potrvá do ledna příštího roku.