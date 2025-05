Výstavba by se nestihla a peníze už nejsou. Strategický projekt ‚skleníků‘ Eden v Karviné se odkládá

Vzdělávací park Eden Silesia, jeden z klíčových strategických projektů v Moravskoslezském kraji, v následujících letech v Karviné nevznikne.

Jak připustila Slezská univerzita, která je jeho garantem, prohrála souboj s časem. Park by totiž musel podle dotačních pravidel vzniknout do roku 2027. A to by se vzhledem k nejasnostem okolo schválení projektu určitě nestihlo.

Univerzita i tak trvá na tom, že projekt pod stůl nepadá. Ve čtvrtek vyjednala, že resort životního prostředí podpoří tvorbu nezbytných dokumentů pro stavební povolení. Pak chce s pomocí ministerstva žádat o evropskou dotaci znovu. Projekt Slezské univerzity v Opavě, věedecko-výzkumný areál Eden Silesia, má vyrůst v těžbou poznamenané karvinské části Lipiny | Zdroj: Slezská univerzita v Opavě

„Areál Eden Silesia se nebude v kompletní podobě realizovat v tomto programovém období, tedy z Operačního programu Spravedlivá transformace,“ připustila pro iROZHLAS.cz mluvčí Slezské univerzity Gordana Raková.

Projekt výzkumného areálu, jehož součástí měl být i velký „skleník“ po vzoru obdobného areálu v britském Cornwallu, tedy 2,5miliardovou podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci nakonec nezíská.

Univerzita totiž prohrála souboj s časem. Nestihla s Evropskou unií včas vyřešit její námitky týkající se veřejné podpory projektu a proto nebyl projekt schválený.

O co jde? Výstavba a provoz areálu jsou velmi nákladné a univerzita i kraj proto předpokládaly, že by kromě dotace mohly peníze na provoz areálu získat také z jeho komerční činnosti – suvenýrů, parkování či vstupenek.

Komerce ale byla v projektu podle evropských hodnotitelů příliš rozsáhlá a projekt, který by takto Unie podpořila, by mohl získat oproti obdobným záměrům, hrazeným čistě ze soukromých peněz, konkurenční výhodu. Jednoduše: dotace by křivila trh.

„Vzhledem k dlouhému posuzování veřejné podpory při hodnocení projektu a nejasné situaci ohledně přiznání dotace jsme částečně pozastavili přípravné práce na projektu,“ vysvětlila Raková. Kraj následně peníze převedl na jiné strategické projekty tak, aby se dotace vyčerpala a region o ně nepřišel.

I kdyby se tedy podařilo otázku veřejné podpory nakonec vyřešit, už na ni z operačního programu ani nezbyly finance.

Lokalita v sousedství karvinského golfového hřiště a Karvinského moře, kde by podle plánů kraje měl vzniknout projekt Eden Silesia | Foto: ČUZK | Zdroj: CC BY 4.0

Současně bylo podle Rakové zřejmé, že se projekt nestihne dokončit do roku 2027, což bylo podmínkou pro čerpání dotace. Podle plánu by se totiž musela stavba nyní dokončovat, do země se přitom dosud nekoplo.

Ostatně, že jsou termíny šibeniční, poukazoval už na podzim 2023 pro iROZHLAS.cz vedoucí právník Transparency International Jan Dupák. Podle něj bylo největším rizikem, že některý z velkých projektů, jakým výzkumný areál Eden je, vypadne z dotační výzvy kvůli jeho nepřipravenosti. A peníze se pak rozpustí v takzvaných tematických výzvách, což jsou menší projekty, které ovšem transformaci regionu nastartovat nedokážou.

„Ve chvíli, kdy není promyšlená velká strategie a ty malé investice budou použity nelogicky, tak se dotační peníze sice také vyčerpají, ale udělá se jen pár nesouvisejících projektů, které ničemu ve výsledku nepomůžou,“ uvedl tehdy Dupák.

Vědeckovýzkumný park Eden Silesia, který vznikne na Karvinsku, má už svou finální podobu. Oproti původním záměrům bude blíže Karviné. Velkokapacitní skleníky mají pomoci s přeměnou pohornické krajiny. První návštěvníci by se do nich mohli podívat už v roce 2028. pic.twitter.com/91BFKmSiWP — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) January 20, 2023

Univerzita ale trvá na tom, že projekt pod stůl nepadá a vymýšlí, jak areál v Karviné postavit.

„Hledáme možnosti, jak financovat přípravnou fázi, zejména zpracování podrobné projektové dokumentaci stavby, přípravu nového studijního programu a rozvoj výzkumných aktivit, tak, aby bylo možno projekt financovat z případných dalších dotačních zdrojů v novém programovém období EU od roku 2028,“ vysvětlila mluvčí univerzity.

Financování z nových zdrojů

Výzkumný areál Eden Silesia byl od počátku zamýšlený jako společný projekt města Karviná, Moravskoslezského kraje a garantem měla být Slezská univerzita. Měl částečně řešit zaměstnanost na Karvinsku, ale zároveň zvýšit atraktivitu regionu – být lákadlem pro turisty nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

„Vzniknou tam nové předměty, nový typ vzdělávání. Jsem rád, že tyto projekty vznikly. Bude z něj těžit nejen Karviná, ale i Havířov, Orlová a další okolní obce. Takže celý tento cíp, kde se nám nežije tak snadno jako v jiných částech republiky, tak nám to velmi pomůže,“ komentoval přípravu před dvěma lety náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk (ČSSD).

Jestli se to v budoucnu podaří, bude záležet především na vyjednávání o novém dotačním programu, který by měl podle ministerstva životního prostředí obsáhnout i projekty ze Severních Čech, které by se rovněž nestihly v termínu dokončit.

„U projektu Eden nadále probíhají jednání o možnostech jeho další podpory, včetně jednání s nositelem projektu. Na čtvrtečním jednání s univerzitou jsme se domluvili, že ministerstvo životního prostředí podpoří tvorbu dokumentů potřebných pro stavební povolení. O to si žadatel musí požádat do konce roku 2028,“ popsala aktuální stav mluvčí resortu Veronika Krejčí s tím, že na tvorbu dokumentů by měly jít ještě peníze z transformačního fondu.

Vadit by podle ní nemělo prozatím ani to, že univerzita už projekt po loňských výtkách evropských hodnotitelů, kdy bylo jasné, že se výstavba v termínech nestihne, neupravovala. Evropská komise totiž nakonec doporučila dotacemi podpořit alespoň první etapu výzkumného areálu – projektovou přípravu.