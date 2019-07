Nové silnice stojí peníze, tvrdí poslanec Kolovratník. Navrhuje zdražit dálniční známky

Ředitelství silnic a dálnic nespravuje jenom dálnice, ale také silnice, připomněl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda sněmovního podvýboru pro dopravu a poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník. A protože každý nový kilometr něco stojí, tak je potřeba někde vzít peníze. Kde? Například tím, že by řidiči zaplatili za dálniční známky přibližně 160 korun měsíčně navíc. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:08 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Martin Kolovratník před prázdninami přišel s návrhem novely zákona, který zahrnoval zdražení dálničních známek ze současných 1500 na 2000 korun. Co ho k takovému návrhu vedlo?

„Ředitelství silnic a dálnic nespravuje jenom dálnice, ale také silnice první třídy. Délka sítě je něco přes sedm tisíc kilometrů. Každý kilometr stojí provoz a údržbu,“ argumentoval ve vysílání Radiožurnálu.

Svou úvahu také opírá o to, že zákonem je dáno, že peníze jdou přímo do silnic a není možné je „projíst“ nebo dát někam jinam. „Vznikají nové kilometry a na ně potřebujeme další rozpočet, abychom se o ně mohli kvalitně starat,“ vysvětlil.

Zdražení dálničních známek na 2000 korun by prakticky pro řidiče znamenalo měsíční výdaj zhruba 160 korun. To podle Kolovratníka není částka nijak závratná.

„Musíme se na to dívat vcelku… Jestliže chceme mít kvalitní železniční dopravu, a zároveň kvalitní silnice, tak na to někde musíme vzít peníze,“ uvažuje.

Moderátorka Marie Bastlová ale připomíná slevy na jízdném pro studenty a seniory, které přijdou na zhruba šest miliard korun ročně. Co na to říká Kolovratník? Jde o podle něj politické rozhodnutí, které ale má svůj důvod a za kterým stojí.

„Veřejnou ekologickou železniční dopravu je dobré podpořit. Díky tomu, že jsou nízké ceny, tak si mladí lidé vlak vyzkouší, vytvoří si návyk, že jednou budou vlakem rádi dojíždět do zaměstnání,“ hájí slevy na jízdném s tím, že od hnutí ANO by bylo neseriózní s tímto nápadem přijít, a pak od něj ustoupit.

„Pevně věřím, že minimálně celé volební období, na které jsme dostali od občanů důvěru, ty slevy zůstanou zachovány. A za sebe osobně mohu říci, že se budu přimlouvat za to - kdyby byly nějaké nápady nebo návrhy na ně sáhnout -, tak aby se to nedělalo, protože nemám rád, když se takové věci slíbí, pak chvíli běží, a pak se zase mění a ustupuje se od nich. To by nebylo správné.“