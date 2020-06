‚Rozkopané několik let po sobě.‘ Ministerští koordinátoři mají ladit stavbu sítí se starosty

Klidně i několik let po sobě rozkopou dělníci v obci to samé místo. A přitom pokaždé tam pracují kvůli něčemu jinému. I tak někdy vypadá spolupráce poskytovatelů internetového připojení a starostů. Ne vždy se totiž daří dohodnout společný postup. Domluvit ho mají nově za úkol regionální koordinátoři výstavby sítí pro rychlý internet, které speciálně kvůli tomu zřídilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Praha 10:39 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik let po sobě rozkopou dělníci v obci to samé místo, I tak někdy vypadá spolupráce poskytovatelů internetového připojení a starostů. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Pavel Ježdík ze společnosti Eurosignal nabízí internetové připojení ve Středočeském kraji. V obcích buduje vlastní sítě a pro Radiožurnál vysvětloval, jak obtížné je někdy zkoordinovat jejich pokládání společně s veřejnými stavbami.

„Proběhne schůzka na úrovni obce, deklarují, že ano, máme zájem stavět, až tu budeme dělat veřejné osvětlení nebo rekonstruovat chodníky, tak vám dáme vědět. Ale to dáme vědět, už nikdy neproběhne,“ popsal situaci s výstavbami Ježdík. O tom, že obec například zmíněné chodníky upravila, se pak Ježdík dozví třeba úplně náhodou, když jede kolem. V takovém případě raději postaví síť s rychlým internetem jinde.

„Největší překážka je informovanost. Když obec plánuje nějaké svoje akce, tak to nedá vědět. Nebo nechuť, protože říkají, že my to nechceme, my to nepotřebujeme,“ dodal Ježdík s tím, že zkušenosti se liší vesnici od vesnice a někteří starostové jsou vstřícní.

Výstavba sítí

Najít způsob, jak takovým situacím předcházet, by měli právě krajští koordinátoři pro výstavbu sítí vysokorychlostního internetu. Jejich vznik iniciovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Zatím fungují v deseti krajích, pozici ale úřad hodlá co nejdříve obsadit taky v těch zbývajících.

Podle ministerského náměstka Petra Očka by měli pomáhat jak starostům, tak operátorům, aby výstavba sítí zlevnila. „Jedna z věcí, kterou by regionální koordinátoři měli dělat, je, že když se někde opravuje chodník, zakopává kanalizace nebo elektrické kabely, tak bude snaha k tomu připojit i kabel s vysokorychlostním internetem. Ve chvíli, kdy se to spojí, tak náklady klesají,“ vysvětlil.

Současná legislativa sice umožňuje, aby operátoři požádali obce nebo kraje, ať se k chystaným stavbám připojí už ve fázi plánování. Podle Jakuba Rejzka, prezidenta Výboru nezávislého ICT průmyslu, který sdružuje lokální operátory, to ale v praxi moc nefunguje – hlavně kvůli tomu, že se staví hodně a není vždy jasné, které výkopy se na položení internetové sítě hodí.

„Krajští koordinátoři tohle vědí a jsou k dispozici starostům a zástupcům jiných samospráv a říkají jim, kteří operátoři by měli zájem se připojit k té veřejné investici. To je ten důležitý pilíř, který mají dělat,“ řekl Radiožurnálu Rejzek.

Vysokorychlostní přípojky

Vzniku speciálních pomocníků na zavádění vysokorychlostních přípojek jsou přitom nakloněni i zástupci samosprávy. Záměr uvítal třeba předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

„Občané by si asi ťukali na čelo, kdyby se v jednom roce opravily chodníky a v dalším se rozkopaly. Každá obec má plán rozvoje, ze kterého se dá vyčíst, jakou investiční akci mají připravenu,“ uvedl Lukl, ale dodal, že by měli koordinátoři balancovat mezi zájmy operátorů a obcí a neměli by jednu stranu zvýhodňovat. Náměstek ministra průmyslu Petr Očko takové obavy vyvrací.

„Nezávislost na konkrétních dodavatelích je základní podmínka. Máme prohlášení o nepodjatosti a každý podepisuje etický kodex, jehož porušení vede k vyloučení z týmu,“ popsal náměstek přístup koordinátorů.

Navzdory tomu, že naprostá většina českých domácností je k internetu připojená, tak ne každá má vysokorychlostní připojení nad 30 megabitů za sekundu. A například přes optické sítě se podle údajů Českého telekomunikačního úřadu k internetu nedostane ani polovina domácností. Je to sice víc než evropský průměr, optické přípojky ale Česko zavádí pomaleji než většina evropských států.