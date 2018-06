Krnáčová v dozorčí radě pražského Výstaviště? ‚Je to jedna z variant,' říká primátorka

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) by mohla usednout do dozorčí rady pražského Výstaviště. Serveru iROZHLAS.cz řekla, že je to jedna z možností. Minulý týden totiž na funkci šéfa rady rezignoval Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě). Svůj odchod přitom vysvětloval tím, že je „neudržitelné“, aby se primátorka do fungování Výstaviště dále vměšovala. A v dopise radním upozorňoval také na podezřelé smlouvy.

