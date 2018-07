Podezřelé smlouvy na pražském Výstavišti? Městská firma už měsíce mlčí, Piráti na ni podali žalobu

Už více než 90 dnů čeká zastupitel Adam Zábranský (Piráti) na – podle něj problémové – smlouvy, o které požádal pražské Výstaviště. Přesto, že podle zákona o svobodném přístupu k informacím má městská firma na odpověď 15 dnů, nereagovala ani na jeho stížnost a upozornění, že jinak bude muset informace vymáhat soudní cestou. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, proč Výstaviště jeho dotazy ignorovalo, přišla po týdnu stručná odpověď: bez komentáře. Původní zpráva Praha 5:59 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstaviště v Praze. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Na problém získat od pražského Výstaviště informace nebo smlouvy narazil pražský zastupitel Adam Zábranský na začátku dubna. Žádal o poskytnutí některých smluv na provoz a nájem restauračních a stravovacích zařízení, smlouvu k chystané akci Praguecon a také o výkonu funkce s členy představenstva.

Odpovědi se ale v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě nedočkal. V polovině května proto podal stížnost, což mu ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím. Jenže ani poté se reakce nedočkal.

Pražský zastupitel Adam Zábranský. | Zdroj: Česká pirátská strana

„Chtěl bych vás tímto naposledy požádat o zaslání požadovaných informací, a to ve lhůtě 14 dnů, jinak budu nucen se domáhat svých práv soudní cestou. Informace prosím poskytněte v elektronické podobě, je-li to možné. Žádám o doručování do datové schránky nebo na e-mail,“ napsal Zábranský ke konci května na Výstaviště s tím, že vyčerpal veškeré opravné prostředky.

„Myslím, že jsem se zeptal na informace, které straničtí zástupci ve Výstavišti nechtějí před volbami zveřejňovat,“ doplňuje k tomu pro server iROZHLAS.cz.

Dopis primátorce

Na podobný problém upozornil počátkem června Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě), který v dopise primátorce a pražským radním napsal: „Dozorčí rada opakovaně konstatovala, že není dostatečně informována o skutečnostech s podstatným vlivem na podnikatelskou činnost a vnitřní provoz společnosti. Vyžádané informace nedostávají členové dozorčí rady včas a v některých případech vůbec.“

Odstupující předseda a člen dozorčí rady Výstaviště Praha tak kritizuje například smlouvu s fyzickou osobou, jejíž odměna je podle něj vyšší než předsedy představenstva, případně objednávky na opravy památkově chráněné Bruselské cesty, které městská akciová společnost objednala u firmy specializující se na PR a IT služby (celý článek si můžete přečíst ZDE).

Výstaviště mlčí

Server iROZHLAS.cz se s dotazy minulý týden obrátil přímo na Výstaviště. „Bohužel celé představenstvo má dovolenou, na váš dotaz budu moci odpovědět až příští týden,“ uvedla nejprve mluvčí Jana Čermáková s tím, že k zodpovězení dotazu není přítomna ani jedna osoba. Později napsala, že zastupitel Zábranský má v pondělí schůzku s předsedou představenstva Pavlem Klaškou.

Slibovaná reakce na dotazy, proč Výstaviště coby povinný subjekt nereagovalo na Zábranského žádosti, pak v pondělí přece jen dorazila. „V tuto chvíli se k danému tématu nebudeme vyjadřovat,“ vzkázala stručně mluvčí Čermáková. Telefon už poté nezvedala a nereagovala ani na další e-mail. K zastižení pak nebyl ani sám předseda představenstva Klaška.

„Pan Klaška slíbil, že informace, které jsem požadoval, mi poskytne do pátku. Nebyl ale schopný vysvětlit, proč několik měsíců porušovali zákon a vůbec nereagovali na moje opakované žádosti a dopisy. Takhle poskytování informací fungovat nemá,“ zhodnotil schůzku Zábranský.

'Trochu podezřelé'

Že Výstaviště o Zábranského žádosti vědělo, ale v zákonné lhůtě na ni nereagovalo, dokládá pražský zastupitel tím, že se mu krátce poté ozval jeden z podnikatelů, na jehož smlouvu s Výstavištěm se doptával.

„Z Výstaviště se mu prý ozvali, jestli s poskytnutím smluv souhlasí. Na schůzce mi říkal, že s tím nemá problém, ale stejně mi je nedali,“ popsal Zábranský.

Nakonec správní žalobu podal k Městskému soudu v Praze. „Protože žalovaná za celou dobu na žalobcovu žádost nijak nereagovala, dochází z její strany k nezákonné nečinnosti,“ píše ve třístránkové žalobě, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. Po soudu proto žádá, aby žalovaná strana - tedy Výstaviště - musela o stížnosti na vyřízení žádosti o informace rozhodnout, a aby mu uhradila náklady soudního řízení.

„Vymahatelnost práva na informace v Česku je relativně špatná, takže vědí, že se s nimi budu několik let soudit, než informace získám. A to už jim bude jedno. Je to příklad zjevného pohrdání právem, ovšem bohužel bez odpovídajícího postihu,“ uzavírá zastupitel.

Zisk, nebo ztráta?

Server iROZHLAS.cz má k dispozici smlouvu na chystanou akci Praguecon, tedy festival fanoušků komiksů a seriálů.

Z dokumentu například vyplývá, že pokud bude akce ztrátová, musí vše zaplatit Výstaviště. Naopak pokud akce dosáhne zisku, čtyřicet procent dostane smluvní partner, kterému patří také ochranná známka Pragueconu. Piráti kritizují mimo jiné také to, že se akce bude konat pár dnů před komunálními volbami.

Také dozorčí rada v čele s Vyhnánkem se už dříve podivovala nad tím, zdali smlouva o Pragueconu nebyla antedatována. Přihláška k ochranné známce byla podle Vyhnánka podána loni 11. července. Smlouva o Pragueconu včetně čísla ochranné známky byla ale uzavřena už 14. června 2017. „Datum, ke kterému ochranná známka ještě neexistovala. Podpis smlouvy byl proto prokazatelně antedatován,“ říká k tomu Vyhnánek.

Výstaviště nicméně trvá na tom, že smlouva platná je. Primátorka Adriana Krnáčová už dříve pro Aktuálně.cz uvedla, že o smlouvách bude chtít s vedením městské firmy mluvit. „Očekávám, že je kompetentní a ta nařčení vyvrátí nebo vysvětlí," uvedla Krnáčová, kterou na konci června zvolili pražští radní do dozorčí rady (více si můžete přečíst ZDE).