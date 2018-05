Krnáčová by mohla šéfovat pražskému Výstavišti. ‚Přirostlo mi k srdci,‘ říká primátorka

Pražská primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO by mohla usednout do čela pražského Výstaviště, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Už nyní pravidelně dochází na porady vedení městského podniku, který areál spravuje. Krnáčová chce mít podle svých slov jistotu, že se na Výstavišti „pracuje na maximum“, jako krizová manažerka by však prý případně fungovala pouze do podzimních komunálních voleb. Původní zpráva Praha 12:30 22. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adriana Krnáčová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Chci mít jednoduše jistotu, že všichni pracují na maximum a dělá se to, na čem jsme se domluvili. Každý týden mám proto pravidelně porady s vedením Výstaviště a nechávám se informovat o detailech konkrétních projektů,“ popsala pro server iROZHLAS.cz končící primátorka.

Bilance primátorky Krnáčové: pochvaluje si boj proti nevýhodným smlouvám. 'Křečovitý konec,' míní Ondráčka Číst článek

Krnáčová se dlouhodobě netají tím, že má pro danou oblast slabost. Například minulý týden pro televizi Seznam řekla, že hned po přilehlém parku Stromovka, kam chodí běhat, je holešovické Výstaviště její nejoblíbenější část Prahy.

„Výstaviště mi přirostlo k srdci a vidím v něm velký potenciál, který teď začínáme postupně naplňovat. Strhla se ta ošklivá vstupní brána, takže teď je ten prostor přirozeně propojen s okolím, zrekonstruovali jsme Bruselskou cestu a realizuje se spousta dalších projektů,“ uvedla primátorka dále ke změnám v rámci holešovického areálu.

Krnáčová by tak podle svých slov na chod městského podniku, který areál spravuje, mohla sama osobně dohlédnout, a to bez nároku na plat. „Pokud bych měla pocit, že se nepostupuje tak rychle, jak by mělo, nevylučuju, že bych se té exekutivy ujala sama. To vše samozřejmě ale jen do voleb, rozhodně nemám ambici se usadit na Výstavišti natrvalo,“ doplnila.

Schůzky s vedením

Podle radního Jana Wolfa (KDU-ČSL), který má v gesci oblast kultury, jde o interní záležitost hnutí ANO. „Paní primátorka mne informovala o svém zájmu vést Výstaviště Praha, respektive být předsedkyní představenstva,“ napsal v SMS.

„Předsedu volí dozorčí rada a tak je na té, aby rozhodla, zda odvolá pana Klašku a jmenuje Adrianu Krnáčovou. Je to v podstatě interní záležitost strany ANO. Jen nejsem přesvědčen, že se najde v ANO potřebné množství hlasů pro odvolání pana Klašky a pro jmenování paní primátorky,“ doplnil Wolf.

„Aby byla primátorka zároveň krizová manažerka, to se mi zdá nepatřičné.“ Alexandra Udženija (ODS)

Dosavadní šéf podniku Pavel Klaška (ANO) přitom podle svých slov nemá o možné výměně v čele pražského Výstaviště informace. „Slyším o tom poprvé, mě to úplně minulo,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Krnáčová podle něj dochází na schůzky managementu pravidelně od prosince. „Samozřejmě některé podněty jsou zajímavé. Nevím ale o tom, že by si na Výstaviště stěžovala,“ doplnil.

Obdobně mluví také šéf dozorčí rady podniku Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě). „Oficiální informace o tom, že by do vedení společnosti mohla přijít paní primátorka, nemám. Pokud by ji měla dozorčí rada do představenstva společnosti zvolit, musela by si klást otázku, zdali by byl tento krok pro společnost přínosem,“ uvedl.

'Manažerka, která krize způsobuje'

Mezi pražskými zastupiteli se o tom, že Krnáčová údajně usiluje o post ve vedení podniku Výstaviště Praha, podle šéfa klubu TOP 09 Václava Novotného už mluví. „Paní primátorka je manažerka, která způsobuje krize, a ne manažerka, která je řeší. Nedokážu si představit, že by tam působila,“ řekl.

Angažovat Krnáčovou do vedení podniku je ale podle Novotného poměrně jednoduché. „Když valná hromada, která je tvořena radními včetně primátorky, dá pokyn dozorčí radě, která je sestavena politicky, aby někoho z představenstva odvolali a místo něj jmenovali primátorku, může se to stát snadno,“ popsal.

Komunální volby přehledně: ovládne krajská města opět hnutí ANO? Číst článek

Oproti tomu šéfka pražského klubu zastupitelů ODS Alexandra Udženija o tom podle svých slov slyší poprvé. Pokud by se Krnáčová do čela pražského Výstaviště nakonec skutečně postavila, bylo by to podle ní přinejmenším nepatřičné.

„Já si to nedovedu představit. Pokud je na Výstavišti nějaký problém, tak by se na základě výběrového řízení měl vybrat schopný manažer, který by ho potom vedl, jak by si to hlavní město představovalo. Ale aby byla primátorka zároveň krizová manažerka, to se mi zdá nepatřičné,“ komentovala Udženija.

Podle šéfa klubu ČSSD Lukáše Kauckého se však jedná zatím o spekulaci. „Paní primátorka se dlouhodobě angažuje v otázkách budoucnosti pražského Výstaviště a sama příležitostně přichází s různými návrhy a variantami řešení. Pokud jde ale o její uplatnění v čele Výstaviště, jedná se o naprostou spekulaci,“ reagoval.

Spor o horskou dráhu

Areál pražského Výstaviště, které vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy, se v současnosti potýká s několika problémy.

Průmyslový palác ochránila původní střecha z roku 1891. Oprava bude stát méně, než se čekalo Číst článek

V roce 2008 zničil levé křídlo historického Průmyslového paláce rozsáhlý požár, město plánuje jeho obnovení. Praha se kvůli tomu soudí o miliardu korun s firmou Reality MK, která patří slovenské Inchebě, která měla palác dlouhodobě pronajatý.

Odpor části veřejnosti teď budí ukončení provozu horské dráhy v areálu Výstaviště. Magistrát kvůli chystané revitalizaci čtyřicet let staré atrakce vypověděl provozovateli smlouvu. O její záchranu teď usiluje občanská iniciativa Zachraňme horskou dráhu.

Magistrátu i městské společnosti adresovala otevřený dopis, ve kterém atrakci označuje za „důležitou a nostalgickou součást Výstaviště pro místní i návštěvníky“.

Krnáčová ve středu na televizi Seznam odstranění dráhy hájila. Z bezpečnostních důvodů je podle ní nutné. „Nepustila bych tam ani vlastní děti,“ řekla a dodala, že se hledá bezpečnější typ.