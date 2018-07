Dozorčí rada odvolala šéfa pražského Výstaviště Klašku. ‚Vedení dělalo chyby,‘ řekla Krnáčová

„V poslední době udělalo vedení výstaviště několik pochybení, která si prostě městská firma nemůže dovolit. Mluvím například o nezveřejňování smluv v registru,“ přiblížila Krnáčová.

Podle ní Výstaviště prochází velkou proměnou a „bylo by hodně nešťastné, pokud by to všechno bylo devalvováno špatnými manažerskými kroky.“

Vyjádření Pavla Klašky redakce zjišťuje, prozatím se omluvil kvůli probíhajícímu jednání.

Jeho nástupce vzejde z výběrového řízení, do té doby bude řízením pověřen některý ze současných členů představenstva.

Krnáčová v dozorčí radě Výstaviště Praha zasedla koncem června. Předtím na post předsedy rady rezignoval Pavel Vyhnánek (Praha 7 Sobě).

„Výstaviště mi stejně jako celá přilehlá Stromovka přirostlo k srdci a na jeho rozvoji mi hodně záleží. Jsem ráda, že se nám celou tu revitalizaci povedlo nastartovat a už nyní je vidět, že se dostavují výsledky,“ uvedla tehdy primátorka.