V západní části Česka klesnou v noci teploty až k -15 °C. Výstraha platí pro šest krajů

Západní polovinu České republiky v noci na úterý zasáhnou silné mrazy. Venkovní teploty klesnou k minus 12 až minus 15 stupňům Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav ve výstraze, která platí pro šest krajů od pondělních 22.00 do úterních 08.00 hodin. Zároveň meteorologové zrušili výstrahu před povodněmi, která platila do pondělního poledne a varovala před stoupáním hladin řek na Moravě.

Praha 12:25 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít