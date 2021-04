Výstraha meteorologů: celé území Česka zasáhne silný vítr, v noci na úterý se bude tvořit ledovka

Většinu území Česka v pondělí zasáhne silný vítr. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, na horách to může být až 110 kilometrů za hodinu. Výstraha platí pro celou republiku kromě části jižních Čech, Vysočiny a taky jihu Moravy. Kromě toho může v pondělí i silně sněžit, říká Radiožurnálu meteorolog Pavel Borovička. Praha 11:47 5. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meteorologové varují před silným větrem, sněhem a tvorbou náledí | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

„Během odpoledne v severních, středních a východních Čechách očekáváme krátce intenzivní srážky, u nichž není vyloučené rychlý přechod ve srážky sněhové a s tím spojený krátkodobý pokles dohlednosti pod 100 metrů. Večer se intenzivní sněhové přeháňky s poklesem dohlednosti a přechodnou tvorbou sněhové pokrývky mohou vyskytnout hlavně v horách severní Moravy a Slezska,“ uvedl Borovička.

Výstraha před padáním sněhu platí pro celou republiku do úterní jedné hodiny ráno. Ledovka na silnicích by se mohla tvořit od pondělních osmnácti hodin do úterých devíti.