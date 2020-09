Vystrčil jednal s Babišem o příležitostech po návštěvě Tchaj-wanu. Shodli se na vytvoření pracovních týmů

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodli na vytvoření pracovních skupin, které blíže připraví možnosti spolupráce s Tchaj-wanem. Možností je příchod tchajwanské investiční skupiny, banky nebo zřízení přímé linky mezi Tchaj-pejí a Prahou. Vystrčil to oznámil po jednání. Praha 22:54 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda senátu Miloš Vystrčil při své návštěvě Tchaj-wanu | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Jednání se zúčastnili také místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO), ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a senátoři Tomáš Goláň (Senátor 21) a Lumír Kantor (KDU-ČSL).

Vystrčil Tchaj-wan navštívil na přelomu srpna a září. Po návratu řekl, že bude chtít Babiše a některé ministry blíže seznámit s příležitostmi, které Tchaj-wan Česku nabízí. Středeční asi padesátiminutová schůzka se konala on-line.

„Probrali jsme příležitosti, které se během jednání na Tchaj-wanu ukázaly pro Českou republiku využitelné a přínosné. Týkalo se to možného přenosu tchajwanských investic do České republiky zejména v oblasti výroby elektrických a elektronických zařízení,“ řekl Vystrčil. Česko by se podle něj mohlo stát distribučním místem pro tato zařízení.

Tématem jednání byl i zájem tchajwanské banky založit v Česku pobočku. Při Vystrčilově návštěvě na Tchaj-wanu svůj zájem o vstup na český bankovní trh projevil finanční ústav Taiwan Cooperative Bank. Politici mluvili i o vědecko-technické spolupráci v oblasti výzkumu a inovací a o možnosti zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Tchaj-pejí.

„Probrali jsme také, jak zadministrovat dar pěti linek na výrobu roušek, aby mohly začít co nejdříve fungovat,“ dodal Vystrčil. Linky chce darovat společnost Autoland Technology. Šéf Senátu informoval zástupce vlády i o možnosti investic v České republice, o které má zájem tchajwanská investiční společnost.

‚Skutečný zájem‘

„Dohodli jsme se, že budou vytvořeny pracovní skupiny, které jednotlivé příležitosti blíže a konkrétněji zpracují,“ řekl Vystrčil. Jednu ze skupin vytvoří Goláň se senátorem Pavlem Fischerem (nezávislý), ministrem Havlíčkem a náměstkem ministra zahraničí Martinem Tlapou. Řešit bude záležitosti týkající se ekonomických témat, tedy například možností investic nebo zřízení bankovní pobočky.

Vystrčil jednání označil za velmi racionální. „Zdálo se mi, že ten zájem nebyl pouze předstíraný, ale že byl skutečný,“ poznamenal. Dodal, že k tomu, aby byly tchajwanské příležitosti proměněny v konkrétní projekty, je ještě poměrně dlouhá cesta. „Nechtěl bych teď hodnotit, jestli se to povede nebo ne. To se teprve uvidí,“ doplnil.

Babiš Vystrčila za cestu na Tchaj-wan opakovaně kritizoval, nedoporučili mu ji ani další ústavní činitelé. Ostře se proti ní také ohradila Čína, která Tchaj-wan považuje za svou vzbouřenou provincii. Zastání naopak Vystrčil nalezl u části opozice či u některých evropských zemí a USA.

Premiér po návratu senátní delegace vedené Vystrčilem řekl, že si počká na ekonomické výsledky cesty na Tchaj-wan. Doufá, že Čína nebude reagovat negativně vůči českým firmám. Slíbil zároveň, že vláda podpoří jakékoliv obchodní příležitosti, které Vystrčil z Tchaj-wanu přivezl.

Vystrčila na Tchaj-wan doprovodilo téměř 40 zástupců středních a menších českých firem. Analytici v souvislosti s Tchaj-wanem hovoří o změně takzvaných dodavatelských řetězců v Číně. Některé firmy pod tlakem obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy i v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy byla řada zemí závislá na dovozu ochranných pomůcek z Číny, přesouvají svou výrobu do jiných částí světa. Česko by tak podle nich mohlo získat mnohamiliardové investice.