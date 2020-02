Cesta na Tchaj-wan je dilema, říká šéf Senátu. Rozhoduje se mezi morálkou a stabilní ekonomikou

„K tomu, aby člověk udělal rozhodnutí odpovědně, by měl mít maximum informací,“ odpovídá nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na otázku, jestli se už rozhodl, zda navštíví Tchaj-wan. Převážit by podle něj měly argumenty, které jsou v zájmu České republiky a jejích občanů.

Ministerstvo zahraničí mu návštěvu nedoporučuje a odůvodňuje to možnými ekonomickými problémy českých firem nebo už uzavřenými smlouvami. Česká republika by ale podle Vystrčila měla být také otevřenou ekonomikou, která se maximálně snaží spolupracovat s jinými demokratickými zeměmi.

Je důležitější morálka, nebo ekonomika?

„To je přesně to dilema, které denně řeším: Je plný žaludek více než to, že se můžeme svobodně scházet a číst noviny, které chceme?“ ptá se předseda Senátu. „Je to těžké rozhodování, protože když si říkám, co je víc, přichází další otázka: Pokud něčemu dám přednost, skutečně tomu pomůžu?“

„Kdybych tam jel sám za sebe, tak bych vsadil na morálku. Ale pokud tam pojedu, tak budu reprezentovat Senát České republiky a zájmy jejich občanů. Kdybych ukázal, že mi záleží na morálce víc než na plných žaludcích, bylo by to pro mě výhodné, protože by to ocenili novináři. Ale já takhle uvažovat nesmím,“ vysvětluje.

Babiš by ve střetu zájmů být neměl

Kromě cesty na Tchaj-wan stojí před novým předsedou Senátu také úkol projednat údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Senátní komise pro jeho posouzení totiž dostala osm měsíců po svém vzniku oficiální verzi prvního z auditů Evropské komise.

„Myslím, že se budou snažit dosáhnout toho, aby si všichni zainteresovaní uvědomili, že to, v jaké pozici se nachází premiér, škodí České republice,“ komentuje možné závěry komise Vystrčil s tím, že osobně audity nepovažuje za nejpodstatnější.

„Je evidentní, že v demokratické zemi, kde mají věci fungovat tak, aby nikdo nebyl zvýhodňován, není možné, aby někdo, kdo vlastní majetek, který se mimo jiné týká oblasti zemědělství, zároveň seděl na jednáních, kde se jedná o tom, kdo a kolik dostane dotací,“ vysvětluje místopředseda ODS v rozhovoru s Marií Bastlovou.