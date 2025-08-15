Vysvětlení Sedláčkové ohledně kontrol mě neuspokojila, říká hlavní hygienička. Požaduje audit
Vysvětlení ředitelky Krajské hygienické stanice Evy Sedláčkové hlavní hygieničku Barboru Mackovou neuspokojila, přinese je až audit, řekla Macková po pátečním jednání s ní. Hlavní hygienik řídí všechny Krajské hygienické stanice jen metodicky, personálně spadají pod státního tajemníka a služební zákon. Pokud by prošla připravená reforma hygieny, mohla by ji postavit mimo službu, dodala podle Seznam Zpráv.
Ministerstvu zdravotnictví se ale po obměně hejtmanů v čele krajů, kde většinu získalo ANO, nepodařilo s nimi novelu projednat a předložit ji vládě. Server Seznam Zprávy uvedl, že poslankyně ANO Margita Balaštíková na nahrávce tvrdí, že nechala poslat kontroly ze zlínské hygieny na firmu svého bývalého manžela.
„Ministerstvo zahajuje kontrolu zlínské KHS se zaměřením na procesní i odborné postupy. Následně podle výstupu z tohoto auditu realizuji opatření a nařídím metodická školení tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti o důvodech a postupech pro zahájení kontrol či o jejich průběhu,“ uvedla Macková.
Metodické vedení umožňuje hlavní hygieničce popsat, kde se stala chyba, zkontrolovat a nastavit procesní postupy tak, aby se nemohla opakovat. „Bohužel není v mé pravomoci okamžité personální řešení, to je kompetencí státního tajemníka,“ dodala.
Výzva k rezignaci
Podle zákona může státní tajemník odvolat úředníka jen podle zákonem daných důvodů a po několika písemných výtkách. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu) ji už na jaře vyzval k rezignaci poté, co Seznam Zprávy uvedly, že ujela od dopravní nehody. Výzvu tehdy odmítla.
„Zahajuji sérii opatření s cílem do budoucna minimalizovat možnosti jakéhokoli zneužívání hygienické služby, například k osobní mstě, jak to měla dle Seznam Zpráv udělat poslankyně Balaštíková,“ uvedla Macková. Jasno podle ní neudělalo ani páteční jednání.
„Zajímalo mě především vysvětlení obvinění, která vznesly Seznam Zprávy. Nebudu zde interpretovat vyjádření paní ředitelky, ale budu komentovat svůj dojem z jednání. Sdělení paní ředitelky mě neuspokojila a nabyla jsem dojmu, že mnohá vysvětlení může do věci přinést až audit Krajské hygienické stanice Zlín,“ sdělila Macková.
Čekání na reformu
Většina ministrů zdravotnictví, kteří se v čele úřadu prostřídali v době epidemie covidu-19, kritizovala praxi, kdy ministr ani hlavní hygienik nemohou krajské hygieny přímo řídit. Reformu připravoval už ministr Adam Vojtěch (ANO, ve sněmovních volbách kandiduje za ANO), nestihl ji ale předložit. Připravenou ji má i současný ministr Vlastimil Válek.
„Reforma hygien byla připravena, nicméně bylo nutné jednak vypořádat poměrně rozsáhlé připomínky účastníků mezirezortního připomínkového řízení, ale také hejtmanů, kteří se v řadě případů změnili po krajských volbách a bylo třeba vyjasnit novelu i s nimi,“ uvedl na dotaz vedoucí tiskového oddělení ministerstvo zdravotnictví Jan Řežábek. Sněmovní obstrukce podle něj znemožnily schválení novely.
„Pokud by reforma již byla dokončena, znamenalo by to i možnost ředitele Státní hygienické služby personálně zasáhnout a například ihned postavit ředitelku zlínské Krajské hygienické stanice mimo službu do prošetření. Což vnímám osobně jako naprosté a nutné minimum, aby se vyloučilo jakékoli podezření na možné další ovlivňování práce podřízených paní ředitelkou,“ doplnila Macková.