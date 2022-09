Není problém cena, ale vůbec sehnat dodavatele energií, varuje svaz bytových družstev

Družstva a společenství vlastníků, kteří dosud nestihli zateplit svoje domy, už to letos nestihnou, upozorňuje Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev. „Apelujeme na to od 90. let. Aby se zateplovaly panelové domy, vyměňovala se okna, přiímala různá technická opatření. Ne všichni vlastníci se domluvili. Už teď ale víme, že ti, kdo to udělali, ušetřili 50 až 70 procent energií, které dům spotřebovává.“ Hradec Králové 14:53 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Termostat | Zdroj: Shutterstock

„Tam, kde se vlastníci nedomluvili, jsou teď v nevýhodě. A řemeslníci nejsou, letošní zimu už to nebude, je to dlouhodobá záležitost,“ varuje ředitel metodického odboru svazu družstev Martin Hanák.

O kolik se dá opravením domu ušetřit, má spočítané. „Ukazatel spotřeby je, kolik gigajoulů tepla potřebuji na vytápění metru čtvrtečního bytu. V původních domech, které nebyly opravené a zateplené, se spotřeby pohybují kolem 1,2 až 1,5 gigajoulu na metr čtvereční. V zateplených domech to může být 0,2 až 0,4 gigajoulu. Úspory jsou trojnásobné,“ shrnuje Hanák.

Jak dál ušetřit energie, ale mohou podle něj přemýšlet i společenství a družstva, která opravy provedla.

„Je to například instalace solárních systémů na ohřev teplé vody, instalace fotovoltaických panelů na výrobu energie, případně náhrada nebo modernizace zdrojů tepla, ať to jsou tepelná čerpadla, nebo kombinace různých nových technologií,“ navrhuje Hanák a doplňuje:

„V tuto chvíli už firmy, které nabízí tato řešení, dělají obrovskou kampaň, oslovují předsedy družstev a společenství a nabízím jim svoje produkty.“

Hanák upozorňuje, že ne všechna řešení se hodí pro všechny domy. „Může se stát, že dobře míněná myšlenka na tepelné čerpadlo nemusí v praxi fungovat. Než to začnete diskutovat se sousedy v prádelně, tak je potřeba si zodpovědně připravit podklady, nechat si udělat rozvahy, rozpočty. A na základě toho se rozhodovat.“

Není problém cena, ale dodavatel

Ve výhodě jsou podle Hanáka obyvatelé bytových domů, kde zajišťuje přívod tepla centrální zdroj, například elektrárna Opatovice. Tam by nárůsty cen neměly být fatální. Kdo má domovní plynovou kotelnu, může po skončení fixace zaplatit desetinásobek ceny.

Mnoho družstev a společenství má cenu zafixovanou pouze do konce roku. Někteří mají ještě pokrytý rok 2023 a 2024. Velký problém je ale najít dodavatele plynu nebo elektrické energie, bez ohledu na to, kolik bude stát.

„Už máme zpětnou vazbu, že není až tak zásadní problém ta cena jako taková. Kolegové nám hlásí, že mají vůbec problém najít dodavatele energií, ať už plynu, nebo elektřiny. Bez ohledu na to, kolik by ten produkt měl stát, se jim stává, že zvažovaný dodavatel řekne, že pro ně energie na rok 2023 nemá,“ upozorňuje Hanák.

Ceny na trhu se navíc mění ze dne na den, říká šéf metodického oboru: „Maximální ceny energií v předminulém týdnu dosáhly něco přes 1000 eur, ale den na to klesly o 46 procent. Pak to zase stouplo. Otázka, kdy koupit energie na příští rok, je věštění z křišťálové koule.“

Hanák doporučuje sledovat web ministerstva průmyslu, případně vlády, kde by se měly objevit informace o tom, jak žádat o státní podporu. „Podstatné je, že abyste mohli o podporu žádat, tak do 30. listopadu musíte předat svým distributorům energií počty bytů, na které chcete žádat o dotaci,“ zdůrazňuje.

V krizi jen 18 stupňů

Ministerstvo průmyslu také připravuje vyhlášku, která by měla stanovit limitující omezení pro vytápění budov, tedy nejen bytů, ale i škol, úřadů a podobně. Vyhláška bude platit pouze v případě stavu nouze v energetice. Je to příprava na nejhorší stupeň krize, upozorňuje Hanák:

„U bytových domů se uvažuje o vytápění obytných pokojů na 18 stupňů Celsia. Podle mě je to špatně. Místo nařizování bych spíše lidem vysvětloval. Co jeden stupeň Celsia, to šest procent nákladů a spotřeby energií. Ať si každý sáhne do svědomí, jak má teplo v bytě.“

Podle něj mnoho lidí vytápí doma na 23 až 24 stupňů Celsia. „Pojďme si vytápění dobrovolně snížit, něco pro to udělejme. Místo abychom chodili v trenkách a tričku, oblečme si tepláky a mikiny.“

