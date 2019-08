Dnešní společnost je v politickém smyslu bezpáteřní a bez perspektivy, říká výtvarnice Nováková

Ve svých 91 letech a se zkušenostmi s komunistickým pučem v únoru 1948, politicky tvrdými 50. léty, okupací i normalizací říká:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Věra Nováková

„Dnešní společnost vidím jako v politickém smyslu bezpáteřní, vykolejenou a bez perspektivy. V tom smyslu, že není zakořeněná, protože během různých režimů a kotrmelců jí byly ty kořeny systematicky odsekávány. Je to vlastně bloudění. A tedy, myslím, hodně velká bolest naší společnosti.“

Hodné, ale naivní

Výtvarnice vzpomíná na vyhazov z Akademie výtvarných umění, kdy se musela podrobit zkoumání komise složené ze spolužaček, zanícených svazaček. Poznamenává, že ona děvčata byla vlastně hodná, ale naivní.

„Mám opravdu strach z toho, že se to může opakovat,“ říká Nováková. „Ony svazačky si myslely, že je to dobré. Byly pro socialismus a já jsem také sociálně cítící. To je skutečně obyčejný populismus. Takhle se mohou nechat zblbnout lidé, kteří nejsou informovaní,“ uzavírá téma.

Poslechněte si celý rozhovor Lucie Vopálenské s jejím pátečním hostem. Věra Nováková bude mimo jiné s úsměvem líčit radosti i útrapy téměř 70 let trvajícího manželství s výtvarníkem Pavlem Brázdou.