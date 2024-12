Vytvořili klasické ‚letadlo‘ a podvedli na 400 lidí. Hlavní strůjce míří na osm let do vězení

Vrchní soud v Praze potrestal skupinu podvodníků, kteří slibovali lidem vysoké výnosy z jejich vkladů. Během několika let vytvořili takzvané letadlo, kdy vybírali od investorů peníze, dále je ale neinvestovali. Soud rozhodl, že tímto způsobem okradli 385 lidí a způsobili škodu ve výši 290 milionů korun. Hlavního obžalovaného poslal na osm let do vězení. Původní zpráva Praha 14:31 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie při domovních prohlídkách zajistila 133 tisíc korun a 3380 eur (ilustrační foto) | Zdroj: Policie České republiky, NCOZ

Vrchní soud v Praze v úterý dopoledne potvrdil tresty vězení pro české podnikatele, kteří lidem slibovali vysoké zhodnocení jejich vkladů. Mělo se jednat o investici do bankovních záruk na Novém Zélandu s úrokem od 0,5 do pěti procent měsíčně. Předsedkyně soudního senátu Kateřina Jonáková vynesla verdikt po roce a půl od obdržení spisu.

Hlavní strůjce podvodu František Drtil odešel s osmiletým trestem ve vězení, jeho kolega Robert Krejčí se čtyřletým. Další čtyři lidi soudy potrestaly podmínkami za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozsudek je pravomocný.

Soudci pozměnili rozsudek městského soudu pouze v části náhrady škody, kdy ve všech případech stanovili úrok z prodlení ve výši 8,25 % ročně od chvíle, kdy se odsouzení s částkami seznámili, tedy například při nahlížení do spisu ještě před tím, než případ vůbec dorazil k soudu.

Odsouzený Drtil, který stál za celým podvodným projektem, se jednání nezúčastnil a snažil se ještě odsunout vynesení verdiktu. V úterý ráno zaslal soudu e-mail s lékařskou zprávou z Nemocnice České Budějovice, která tvrdila, že onemocněl pásovým oparem. Soudkyni tak v e-mailu žádal, aby se líčení odročilo a on mohl doložit důkazy, které prokážou jeho nevinu.

Předsedkyně Jonáková se ale k tomuto kroku nenechala zviklat. Sama před projednáním do nemocnice zavolala a nechala se spojit s ošetřujícím kožním lékařem.

Poté, co mu řekla, že je Drtil obžalovaný a hrozí mu vysoký trest vězení, sám doktor ze stanovené diagnózy couvl. „Osobně obžalovaného neviděl. Lékařskou zprávu vystavil na základě žádosti svého známého, který mu uvedl, že se pacient nemůže k lékaři dostavit,“ shrnula soudkyně telefonát. Uvedla, že tato zpráva je tedy evidentně lživá a v zasedání pokračovala.

Potrestání lékaře?

Státní zástupce Boris Havel tak odcházel „velmi, velmi spokojen“. Odsouzenému Drtilovi také neuvěřil, že má důkazy prokazující jeho nevinu: „Táhne se to jako červená nit celým případem. To jsou neustálé sliby, oddalování, neustálá fabulace, vymýšlení, kličky. Souvisí to s povahou a motivem jednání.“

Do budoucna také zváží, zda nebude řešit i vytvoření pochybné lékařské zprávy. „Soud nějakým způsobem postupoval. Uvidíme, jestli bude dál v té věci pokračovat, jestli nám předloží zprávu spolu s podnětem se věcí zabývat. Takhle z ústního projevu zatím konat nemůžu,“ vysvětlil Havel.

Odsouzení se už nemají kam odvolat, mohou pouze využít mimořádný opravný prostředek, tedy dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda se to stane, se obhájci rozhodnou, až obdrží písemný rozsudek.

Investice od 100 tisíc

Vraťme se ale na začátek. Nepravomocně odsouzený Drtil založil v lednu 2015 v novozélandském Aucklandu společnost Investment And Trading Capital Limited a obklopil se lidmi, kteří mu měli shánět nové klienty k „zaručeným“ investicím. Ještě předtím si pro novou firmu založil bankovní účet například u České spořitelny.

A poté mohl s komplici začít od důvěřivých lidí vybírat vklady, například oslovováním pomocí e-mailů.

„Rád bych Vám touto cestou nabídl možnost ojedinělé investice do bankovních garancí s výnosností 6 až 12 % ročně. Jakkoli to může vypadat nadneseně až nereálně, jde o ověřenou a velmi zajímavou příležitost. (...) K 28. 07. 2017 bude tato společnost dočasně ukončovat přijímání nových vkladů z důvodu nasycení portfolia,“ stálo v jednom hromadném e-mailu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, s tím, že investovat lze od částky 100 tisíc korun. Jiný e-mail zase stanovuje nejnižší možnou částku na 250 tisíc.

Velkou roli sehráli finanční poradci, kterým zákazníci podvodníků věřili. Investiční „dohazovače“ motivovala vysoká provize z vkladu případného klienta, se společností na to měli uzavřené smlouvy. Při sjednání jim chodila měsíční provize čtyř procent z vkladu, která byla ponížená o sjednaný měsíční úrok mezi novozélandskou firmou a zákazníkem. V praxi to znamenalo: čím nižší úrok pro klienta, tím vyšší úrok pro zprostředkovatele.

Jediný cíl: obohatit sebe

Firma na Novém Zélandu měla zhodnocovat vklady klientů pomocí investic do bankovních garancí, komodit a realit. To se však nikdy nestalo. Záměr byl jediný: obohatit sebe, spřízněné subjekty a získat prostředky na úhradu svých závazků, byla přesvědčena obžaloba.

Varovným signálem pro nové klienty, kteří investovali od několika set tisíc po několik milionů korun, mohlo být, že společnost nevlastnila žádnou povolenku vybírat od veřejnosti vklady v České republice. Takovou licenci vydává podle zákona Česká národní banka (ČNB) a právě ona podala trestní oznámení jako první.

Centrální banka si ještě před oznámením na policii ověřila i to, že Drtilova společnost se nezaregistrovala jako poskytovatel finančních služeb ani na Novém Zélandu.

Na webových stránkách proto vystavili i varování před možným podvodným jednáním. „Nabízená investice vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti, který je v České republice plně regulována,“ stálo v upozornění ČNB. O dva měsíce později varoval před investicemi i novozélandský regulační úřad Financial Markets Authority.

Varování České národní banky zveřejněné 2. srpna 2017 | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Již zmíněné trestní oznámení dostali na stůl detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu, vyšetřování však komplikovala obava řady klientů. Drtil si totiž zřejmě uvědomoval, že jeho podnikání nemusí mít šťastný konec. Klienty si proto v uzavřených smlouvách zavázal absolutní mlčenlivostí, při jejím porušení lidem hrozila pokuta ve výši 200 tisíc eur (přes pět milionů korun).

V říjnu roku 2018 provedli kriminalisté u Drtila domovní prohlídku. Čekalo na ně překvapení, když našli přes dvě desítky zbraní s vybavením v celkové hodnotě přes 640 tisíc korun. Nejméně 13 z nich pocházelo z trestné činnosti – například brokovnice, samonabíjecí pistole nebo opakovací kulovnice.

Majetek za 60 milionů

Policii se podařilo zajistit majetek a peníze v hodnotě zhruba 60 milionů korun. Dohledala i nemovitosti, které pocházely z trestné činnosti, ale nevlastnil je přímo Drtil.

„Z prostředků klientů bylo zakoupeno několik nemovitostí, vlastnické právo k těmto nemovitostem však nabyly Ing. Drtilem ovládané právnické osoby, které nevykazují žádnou ekonomickou činnost, či s ním spřízněné fyzické a právnické osoby,“ zjistila policie a narážela na spoustu firem, které měly sídla jak v Česku, tak i například na Seychelách.

Sám hlavní vedoucí projektu se začal obávat, že skončí ve vězení, protože se dopustil podvodu. Zachytily to například policejní odposlechy: „To je dobrý, já jdu do basy na 20 let, to už je jistota. Jako pokud to nevyřeším, tak já jdu do basy, protože máme obstavený majetek.“

Trh dlouhodobě monitoruje a reguluje Česká národní banka, která vydává i sdělení v rubrice Upozornění pro veřejnost, ve které zveřejňuje například varování před pochybnými společnostmi.