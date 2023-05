‚Některé děti počítač nikdy neviděly.‘ Základní školy se připravují na povinné navýšení hodin informatiky

Na základních školách postupně přibývá hodin informatiky. Proti minulosti se má jejich počet ztrojnásobit. Žáci se tak mají naučit jak to, jak pracovat s počítačem, tak také logicky myslet. Doteď bylo navýšení hodin na uvážení ředitelů škol, od září je ale povinné. Praha 9:33 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé školy s rozšířením výuky informatiky začaly již letos (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Implementovali jsme novou informatiku do školního vzdělávacího programu, který jsme v loňském roce celý předělali. A od letošního roku podle něj první školní rok jedeme,“ říká ředitel základní školy Schultzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem Ivan Jugl.

Od září tak v téhle škole mají kromě všech žáků na druhém stupni informatiku také čtvrťáci. „V tuhle chvíli se s tím, řekněme, nějakým způsobem pereme.“

Jiné školy ale změna teprve čeká a z navýšení mají obavy. Třeba v základní škole Komenského v Náchodě hledají prostory, kde se informatika bude učit..

„Protože doposud máme dvě počítačové učebny a ty určitě kapacitně stačit nebudou. Takže budeme potřebovat ještě jednu. Ale zatím ji nemáme kam umístit,“ vysvětluje situaci na své škole ředitel František Majer.

O tři lekce napřed

Dalším problémem jsou učitelé. Těch kvalifikovaných je nedostatek, a informatiku tak už teď v řadě škol učí, kdo může.

Mezi takové patří třeba Lucie Hnízdilová ze Základní školy v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku. „Začala jsem učit informatiku letos, a to ve čtvrté třídě. Protože nebyl nikdo, kdo by to vzal. Tak jsem se do toho pustila já,“ vypráví.

Lucie má za sebou několik online kurzů, přesto je pro ni vyučování informatiky stále složité. S trochou nadsázky připouští, že je jen kousek před svými žáky.

„Asi jsem na tom o něco lépe než čtvrťáci, jak se pořád říká, že děti všechno na počítačích umí, tak někteří počítač ještě nikdy neviděli, jak jsme zjistili. Ale jinak jsem tak o dvě či tři lekce před těmi zkušenějšími. Připravuji si to, přemýšlím nad tím. Ne, že bych to nevěděla, ale spíš je to o tom, jak to žákům co nejlépe podat,“ říká Lucie.

Podle údajů ministerstva školství mohou školy, které zahájí výuku podle nových pravidel, využít dotaci na digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy. Loni to bylo téměř jeden a půl miliardy korun, celkem půjde až o 5 miliard.