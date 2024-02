Vývoj v huti Liberty je smutný, nekomunikuje s námi majitel. Informace máme z médií, stěžuje si hejtman

Mají pravdu odboráři krachující hutě Liberty Ostrava, kteří si stěžují na nezájem státu? Jak zaměstnancům může pomoci Moravskoslezský kraj? „Na celkový vývoj v huti Liberty Ostrava se dívám smutně. Jde o soukromou společnost, která s krajem v podstatě nekomunikuje,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Ostrava 22:04 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vývoj v huti Liberty je podle hejtmana smutný (ilustrační foto) | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Ještě v sobotu Karel Havlíček (ANO) tvrdil, že Andrej Babiš bude ve sněmovních volbách lídrem, ale nutně nemusí být premiérem. V neděli již předseda ANO kategoricky prohlásil, že ambici stát se předsedou vlády má. Dokonce řekl, že premiérem bude. Svědčí to o dostatečně demokratických postupech uvnitř vašeho politického seskupení?

Myslím, že demokracie v hnutí je a bude. Jak řekl pan předseda, ve hře jsou i další kandidáti na předsedu ANO, ať už Karel Havlíček, nebo Alena Schillerová. Lídr je ale samozřejmě jen jeden.

Momentálně je třeba udělat vše pro to, abychom jako hnutí ANO ve volbách většinově vyhráli a jakýmsi způsobem rozbili pětikoalici. Poté se bude debatovat o tom, kdo bude premiér.

S jakými tématy a ambicemi v rámci hnutí půjdete do letních evropských voleb?

Témat je celá řada, určitě budeme chtít na evropské půdě hájit suverénní, silné Česko, udržet právo veta. Máme zde i téma Green Dealu, kdy budeme chtít do určité míry nastavit systém, který by byl pro všechny dostačující. Také budeme bojovat proti migraci.

Sedmkrát odloženo

Stát nechystá žádnou další pomoc ostravské huti Liberty, kde již od prosince valná část zaměstnanců nepracuje. Jak se díváte na stanovisko ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN)?

Na celkový vývoj v huti Liberty Ostrava se dívám smutně. Jde o soukromou společnost, která s krajem v podstatě nekomunikuje. Je smutné, když se na to, co se děje, jen díváme z médií a nemáme jasné kroky a stanoviska majitele, který vůbec nekomunikuje.

Máme pouze z týdne na týden měnící se písemná vyjádření, která dostávám osobně od českého managementu. Rozhodnutí, zda se Liberty rozjede, či ne, se už posunulo sedmkrát. Asi je vám jasné, že i posedmé je to o tom, že se nerozjede.

Pokud jde o návazné firmy, podle vašeho náměstka Jakuba Unucky (ODS) se většinu firem zřejmě podaří zachránit, respektive se jim podaří přežít?

Jde o úhel pohledu. Pro dané firmy, se kterými jsme v kontaktu, jsme dělali dotazníkové šetření. Zareagovalo 320 z nich a vedou se s nimi osobní pohovory, vypracovává se studie, abychom věděli, na čem jsou.

Podařilo se nám vytvořit jakési opatření v rámci společnosti MS Pakt, která je naše, k tomu, abychom měli jakýsi balíček ucelených služeb právě pro firmy, které na Liberty Ostrava navazují.

To znamená, že v tomto týdnu začínáme dělat takzvané workshopy, kam mohou přijít majitelé a zaměstnanci a budeme s nimi řešit jejich požadavky, ať je to na státní správu, finanční úřad, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti nebo Moravskoslezský kraj. Momentálně je základní balíček, který máme, pro dané společnosti bezplatný.

Heřmanická halda

Pět kilometrů od centra Ostravy doslova doutná další problém. Ovzduší zamořuje takzvaná heřmanická halda. Co se stalo? Proč hoří a proč byla její sanace zastavena?

To jsou otázky spíše přímo na pana ředitele Diama, jde o státní podnik. Já zde hájím obyvatele našeho kraje, kdy mi není lhostejné životní prostředí. Pan ministr Síkela sem v pátek přijel, u heřmanické haldy jsme osobně byli.

Halda je opravdu termická a je potřeba s tím něco dělat. Pan ministr zřídil pracovní skupinu, která mu bude vyhodnocovat postup v řešení různých otázek, které jsme mu já a pan primátor zaslali. Pro Moravskoslezský kraj jde z dlouhodobého hlediska opravdu o velký průšvih a je nutné to řešit.

