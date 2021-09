Autor tabulek výživného: Když rodič létá dvakrát ročně k moři, dítě by se nemělo spokojit s Krkonošemi

Za soudními spory o výživné na dítě někdy bývají i nereálná očekávání rodičů. Změnit by to měly nové tabulky k určování výživného chystané ministerstvem spravedlnosti. Unii otců v nich ale chybí zastropování výše výživného. Jak Radiožurnálu v rozhovoru řekl předseda okresního soudu ve Vsetíně Pavel Kotrady, který se na aktualizaci tabulek pro výpočet výživného podílel, důvodem je právo dětí podílet se na životní úrovni rodičů. Praha 14:41 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za soudními spory o výživné na dítě někdy bývají i nereálná očekávání rodičů (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Co teď hraje roli při rozhodování o alimentech?

Teď jsou zásadní odůvodněné potřeby nezletilého dítěte a jeho případné majetkové poměry. A na druhé straně jsou pak samozřejmě rozhodující možnosti, schopnosti a majetkové poměry toho povinného rodiče.

Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s předsedou okresního soudu ve Vsetíně Pavlem Kotradym o výživném

Pojďme k připomínce Unie otců. Proč tam chybí zastropování výživného na dvojnásobek průměrné částky výživného, která je teď zhruba 3000 korun měsíčně? A je tam nějaké jiné, ale podobné omezení?

Zastropování výživného tam chybí zřejmě proto, že podle zákona platí, že dítě má právo podílet se na životní úrovni rodiče – toho povinného i toho rodiče, který ho má v péči – a tato zákonná podmínka předchází odůvodněné potřebě nezletilého dítěte. Což přeloženo laickým jazykem znamená, že čím bohatší rodič, tím má dítě právo se podílet na vyšší životní úrovni.

Takže pokud rodič – uvedu příklad – je schopen jezdit na dovolenou v létě do Dominikánské republiky a v zimě taky, tak by se dítě nemělo spokojit s tím, že pojede do Krkonoš, ale má právo na to, aby se podílelo na životní úrovni toho lépe situovaného rodiče a také vycestovalo třeba někam k moři. Takže potom tam logicky nemůže být žádné zastropování výživného.

Co je ale pravda, je to, že máme nález Ústavního soudu, který cílí na velmi extrémní výživné, a tam říká, že už to není ani výchovné. Ale tady se bavíme o výživném v řádu 100 000 korun.

Unie otců mimo jiné poukazuje i na to, že v některých případech má rodič platit výživné i třeba ve výši 115 procent svých čistých příjmů. Jak je to možné?

Podlé mého názoru se jedná o výjimečné případy, protože – a znovu opakuji - je nutné přihlížet zejména k životní úrovni a také k celkovým majetkovým poměrům. Takže teď je otázka, jestli se jedná pouze o 115 procent z běžného příjmu, ale pak rodič může podnikat, může mít příjmy z majetku a podobně.

Takže nejsem schopen se vyjádřit k tomuto konkrétnímu případu, ale jinak je to samozřejmě nesmysl. Žádný soud v České republice by rodiči nestanovil výživné, které by znamenalo, že každý měsíc rodič půjde do mínusu v rámci svých celkových příjmů a majetkových poměrů.

Fikce příjmu

Není to případ například OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné – pozn. red.), jejichž daňová podání vykazují minimální příjmy, ale životní úroveň a majetek tomu neodpovídají?

Tam ale zase potom platí zákonné ustanovení, které stanovuje fikci příjmu, pokud ten rodič, který podniká a je OSVČ, nedoloží jakkoliv své příjmy. Ale opakuji, nedoloží jakkoliv své příjmy. Tam platí fikce pětadvacetinásobku životního minima, což je částka plus mínus devadesát tisíc korun, ze které se pak pro stanovení výživného vychází. Ale popravdě velmi zřídka se tato fikce v řízeních uplatní.

Cílem tabulek, které vznikly v roce 2010, bylo sjednotit roztříštěnou soudní praxi. Každý soudce tehdy rozhodoval jinak, podle jiných kritérií. Jak to funguje dnes?

Myslím si, že cíl tabulek byl zcela naplněn. Přinesly i laickým účastníkům řízení možnost podívat se, v jakém přibližně rozmezí se pohybuje takové obvyklé výživné u obvyklého dítěte, a uvedlo je tak do určitých mezí.

Myslím si, že velmi přispěli k tomu, že se to výživné nějakým způsobem stabilizovalo v tom směru, že je víceméně v obvyklých případech stejné. Samozřejmě existují výjimky, ale každý případ je individuální.

Současné tabulky měly pomoci soudcům, ty nové rodičům. Ministerstvo doufá, že návrh povede k většímu počtu mimosoudních dohod. Myslíte si, že to skutečně pomůže? A vyzná se v nových tabulkách nich skutečně i laik?

Myslím si, že to pomůže. Původní tabulky nebyly pouze tabulky, ale byl k nim také doprovodný komentář. Ale teď se to ministerstvo snaží ještě víc rozpracovat i v takové uživatelsky přívětivější podobě a myslí tam i na zcela konkrétní případy, ať už je to počet vyživovacích povinností a podobně, aby rodič věděl, co za těmi tabulkami stojí, protože to nejsou jenom čísla, ale tabulky vychází z různých statistických faktorů, výši výdajů na bydlená, na stravu a podobně.

Takže to je skutečně velmi ucelený materiál a ministerstvo se snaží právě proto, že uplynula nějaká doba, to přiblížit občanům, rodičům, aby ještě více ty tabulky mohly občané, rodiče používat.