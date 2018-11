Ministr obrany udělil 22 Záslužných křížů. Ocenil velitele roty v Afghánistánu, kde zemřeli čeští vojáci

Ministr obrany Lubomír Metnar v neděli u příležitosti Dne válečných veteránů a výročí konce první světové války vyznamenal 22 lidí nejvyššími vyznamenáními svého resortu, pět z toho in memoriam. Jsou mezi nimi lidé, kteří bojovali ve druhé světové válce, i vojáci zranění v novodobých zahraničních misích české armády. Praha 16:18 11. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar, ministr obrany ČR | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do hodnosti plukovník ve výslužbě byl jmenován podplukovník ve výslužbě Jakub Matulík, který mimo jiné působil jako pozorovatel OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

„Nejvyšší udělené vyznamenání, Záslužný kříž ministra obrany ČR druhého stupně, získali dva lidé. Záslužný kříž třetího stupně získalo 20 lidí, z toho pět in memoriam,“ řekla redakci iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Záslužný kříž druhého stupně dostal v Národním památníku na Vítkově kapitán Viktor Patia, velitel 10. strážní roty, která střeží afghánskou leteckou základnu Bagram, kde letos v srpnu zahynuli čeští vojáci. Patia byl oceněn za to, že i po složité situaci po incidentu jednotka pokračovala v plnění úkolů. Stejné vyznamenání dostal nadporučík Daniel Píša za vynikající plnění úkolů v zahraniční operaci.

„Odvedli tam obrovský kus práce. Důležitá byla prvotní reakce vedení i jednotky, která byla podle mě perfektní. Postavili se na nohy a pokračovali dál. Důsledky si ale začnete uvědomovat až v pozdější době,“ okomentoval Radiožurnálu práci jednotky Patia.

Vzpomínka na padlé v Afghánistánu

Metnar v neděli připomněl, že Den válečných veteránů, který se slaví od konce první světové války, připomíná oběti všech konfliktů, ať už byly na jakékoli straně. V tuzemsku si lidé připomínají legionáře, díky nimž také mohlo vzniknout Československo, odbojáře z druhé světové války i vojáky současné působící v zahraničních misích. Díky profesionalitě vojáků toto zahraniční angažmá zvýšilo prestiž české armády, přesto 28 z nich při plnění svých úkolů zemřelo, uvedl. Dnešní vzpomínku věnoval čtyřem vojákům, kteří letos padli v Afghánistánu.

„Celá řada našich hrdinů položila život za naši svobodu, tedy za to nejcennější, co v současné době máme a co musíme bránit. Čeští vojáci v zahraničí brání právě naši svobodu, jak proti terorismu, tak proti nelegální migraci,“ řekl Metnar Radiožurnálu.

Pět ocenění in memoriam

Záslužný kříž ministra obrany ČR třetího stupně dostalo dnes 15 lidí především za zásluhy během druhé světové války. Čtyři z oceněných, Jan Šimčík, Lukáš Hirka, Vladimír Šupa a Ivan Vorel, utrpěli zranění během novodobých misí české armády. Záslužný kříž ministra obrany ČR třetího stupně in memoriam dostal Pravoslav Batěk, Jakub Ficel, Lydie Horálková, Jan Pavlačka a František Starý.

Batěk byl účastníkem národního boje za osvobození od září 1944, kdy navázal spolupráci s partyzánskou skupinou operující v Chřibech. Jeho rodina doma ukrývala ruskou partyzánku. Ficel působil v partyzánské skupině na Slovensku a účastnil se akcí na podporu Slovenského národního povstání.

Lydie Horálková se účastnila bojů Karpatsko-dukelské ofenzivy, také se zúčastnila Slovenského národního povstání. Po válce byla vyznamenána, na jaře 1950 však propuštěna z armády a zbavena vojenské hodnosti. František Starý byl nejmladším československým vojákem, který se účastnil bojů u Tobruku, kde byl těžce raněn. Zúčastnil se vylodění ve Francii a obléhání Dunkerque, kde byl také zraněn. Po únoru 1948 opustil republiku a odjel do Anglie.

Veterán druhé světové války Emil Boček při udělování poděkoval Metnarovi, že ministerstvo obrany prostřednictvím svého odboru péče o válečné veterány vysloužilé vojáky podporuje; uvedl ale také, že mezi pracovníky ministerstva obrany jsou i tací, kteří tuto činnost zneužívají ve svůj prospěch. Metnarovi pak spolu se zástupci Československé obce legionářské předal u příležitosti stého výročí vzniku Československa a dnešního svátku Československého lva jako symbol české státnosti.