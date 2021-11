Státní vyznamenání pro psychiatra Cimického? ‚Zatím se nic nezměnilo,‘ vzkázala hradní kancelář

Policie prošetřuje stále přibývající svědectví žen, které tvrdí, že je sexuálně zneužil známý psychiatr Jan Cimický. Impulsem pro několik z nich byla informace, že má lékař obdržet státní vyznamenání. Server iROZHLAS.cz požádal hradní kancelář o zprostředkování postoje prezidenta Miloše Zemana. Ten z nemocnice přes svůj tiskový odbor vzkázal, že ve věci udělení vyznamenání se jeho postoj ani ve světle vyšetřování policie nemění. Praha 19:00 9. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psychiatr Jan Cimický | Zdroj: Profimedia

„Rozhodnutí o případné změně seznamu vyznamenaných je výhradně v kompetenci prezidenta republiky a prozatím v seznamu publikovaném dne 28. října žádná změna neproběhla,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz Vít Novák z Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

Podle něj by případné odebrání vyznamenání zveřejnili na webových stránkách Pražského hradu.

Schůzka v nemocnici

Na prezidentův postoj se ve středu podle tří Zemanových spolupracovníků ptal vedoucí KPR Vratislav Mynář. Ten Miloše Zemana navštívil v Ústřední vojenské nemocnici, kde hlava státu pobývá od 10. října.

Z jednání podle tří zdrojů vzešlo, že prezidentská kancelář vyčká, jak bude probíhat policejní vyšetřování. Mynář ale jednání komentovat nechtěl, stejně tak podrobnosti nesdělil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by Cimický neměl plánované vyznamenání dostat, na Hrad proto plánuje poslat dopis. „V této situaci si myslím, že by bylo rozumné od vyznamenání upustit. Pan doktor by měl nejprve očistit své jméno,“ řekl předseda vlády pro iROZHLAS.cz.

Svědectví žen o sexuálních útocích ze strany známého psychiatra zveřejnily Hospodářské noviny a pořad České televize 168 hodin.

Ženy v pořadu popsaly, co zažily na konci 80. a v polovině 90. let minulého století. Jedna z nich se anonymně svěřila, že ji lékař vydíral. Měl jí vyhrožovat aplikováním elektrošoků, pokud by o sexuálním nátlaku řekla někomu jinému. Její zkušenost potvrdila v pořadu také sexuoložka, která ženu léčila několik let po propuštění z léčebny.

Cimický vinu odmítá

„Celou hospitalizaci jsem mu byla tak nějak nucena být jako k dispozici, kdykoliv si mě pan doktor pozval. Nevím přesně, jak se to stalo, nebo jak… najednou mi prostě strčil přirození do ruky. Musela jsem ho uspokojit rukou. Pak mi ještě teda tlačil hlavu do rozkroku, takže jsem ho najednou uspokojovala orálně,“ popsala pro pořad 168 hodin.

„Ležela jsem na lehátku, dal mi tam řadu jehliček a pustil relaxační hudbu. Tak jsem chvíli ležela. A pak přišel a začal mě hladit po prsou - jako obou prsou střídavě. A ptal se mě, jestli se mi to líbí,“ vylíčila v pořadu další z jeho bývalých pacientek.

Cimický už dříve popíral, že by někoho sexuálně obtěžoval. „Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda,” řekl koncem října pro ČTK. „Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci,“ doplnil. Nová obvinění lékař nekomentuje. Nereaguje na telefonáty ani SMS zprávy.

Pražští policisté zároveň v úterý vyzvali případné poškozené a svědky v případu sexuálního obtěžování pacientek lékařem z Prahy 8, aby se přihlásili vyšetřovatelům.