Už osm měsíců stojí při svém národu. Zeman udělil Zelenskému Řád bílého lva za odvahu a statečnost

Odvaha a statečnost – právě ty vlastnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzdvihl prezident Miloš Zeman. Už na jaře avizoval, že Zelenskému udělí nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva. Rozhodl se ho tak ocenit za to, jak vede Ukrajinu v době, kdy se brání ruské válečné agresi. Praha 21:08 28. října 2022

Bývalý herec Zelenskyj si roli ukrajinského prezidenta nejprve vyzkoušel v televizi, kde hlavu státu ztvárnil v populárním seriálu Sluha národa. Po volbách v roce 2019 se jím pak stal ve skutečnosti. Odvahu a statečnost dodává Ukrajincům i svými pravidelnými vzkazy z Kyjeva, který do skončení ruské invaze odmítá opustit.

„V předešlých šesti měsících jsme změnili historii, změnili svět a změnili sami sebe. Teď už s jistotou víme, kdo je skutečně naším bratrem a kdo není ani náhodný známý,“ řekl Zelenskyj.

Asi málokdo by odhadl, že právě tento 44letý muž bude představovat symbol ukrajinské odvahy. Svůj projev 24. února věnoval mimo jiné ruskému národu.

„Jsme si jistí tím, že nepotřebujeme žádnou válku, ani studenou, ani horkou, ani hybridní. Jestli na nás budou útočit nepřátelská vojska, jestli se někdo pokusí nám vzít naši zemi, naši svobodu, naše životy, životy našich dětí, budeme se bránit. Ne útočit, ale bránit se. Pokud na nás zaútočíte, uvidíte naše tváře, ne naše záda, ale naše tváře,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Tehdy se ukrajinský prezident na dlouho dobu naposledy objevil v obleku. Po vstupu ruských vojsk ho vyměnil za zelené armádní terénní oblečení a v něm zůstává dodnes. Legendárním se stalo video, kde stojí spolu s dalšími státními funkcionáři v noci uprostřed Kyjeva a ujišťuje Ukrajince, že je neopustí.

„Lídr strany je tady. Šéf prezidentské kanceláře je tady. Premiér Šmyhal je tady. Poradce Podoljak je tady. Prezident je také tady. Jsme tu všichni. Naše armáda je tady. Naši občané jsou tady. My všichni bráníme naši nezávislost a bude to tak i nadále,“ potvrdil Zelenskyj.

Zelenskyj začal velmi záhy hovořit nejen k Ukrajincům, ale v podstatě k celému světu. Když na začátku března promlouval k europoslancům ve Štrasburku, neubránil se tlumočník během překladu slzám.

Projevy Volodymyra Zelenského jsou konkrétní a vždy připravené tak, aby směřovaly přesně k jeho cílovému publiku. Ať už je jím kdokoliv. Své o tom ví maďarský premiér Viktor Orbán. Část Zelenského proslovu k evropským lídrům totiž patřila jemu.

„Poslouchej, Viktore. Víš, co se děje v Mariupolu? Prosím, jdi se podívat v Budapešti na nábřeží. Podívej se na ten pomník a uvědom si, že masové zabíjení se může stát i v dnešním světě. Dělá to dnes Rusko,“ připomněl ukrajinský prezident.

Na řadu přišel v polovině června i český parlament, Zelenskyj zákonodárcům připomínal slavná rozhlasová hesla ze srpna 1968 – „Jsme s vámi, buďte s námi“ – nebo slova Václava Havla.

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bohužel se to v dějinách Evropy často nepovedlo. Nyní v roce 2022 právě na Ukrajině. Společně to můžeme zajistit tak silně, že plody našeho vítězství bude užívat ještě mnoho generací našich národů,“ vyslovil Zelenskyj.

Zelenskyj nepolevuje. Jeho pravidelná téměř každodenní slova se zřejmě stala jednou z mála jistot, která Ukrajincům v této době zůstává.