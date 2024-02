Výzva k vysvětlení. Lipavský předvolal na ministerstvo ruského velvyslance kvůli úmrtí Navalného

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve středu kvůli úmrtí předáka ruské opozice Alexeje Navalného v sibiřské věznici rozhodl o předvolání ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského. Na úřadě s ním hovořil náměstek ministra Eduard Hulicius (KDU-ČSL). Informaci webu Blesk.cz potvrdil mluvčí ministerstva Daniel Drake. Praha 12:05 21. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko vyzvalo k vysvětlení okolností smrti a vysvětlení nevydání těla rodině Navalného, | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mohu potvrdit, že ministr Lipavský rozhodl o předvolání ruského velvyslance v souvislosti se smrtí Alexeje Navalného. Česko vyzvalo k vysvětlení okolností smrti a vysvětlení nevydání těla rodině zesnulého,“ uvedl Drake. Ruského velvyslance si kvůli Navalného úmrtí v posledních dnech předvolala řada evropských zemí, například Německo, Británie, Itálie nebo Polsko.

Naposledy si Lipavský na úřad předvolal ruského velvyslance loni v říjnu, a to kvůli útoku na civilisty v ukrajinské obci Hroza, při kterém zahynulo téměř 60 lidí. Útok tehdy zasáhl ve vesnici obchod a kavárnu.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim, mimo jiné za korupci. Opoziční předák vinil Kreml, že vydal svého času rozkaz ho otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde ho z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různá obvinění tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

V pátek ruská vězeňská služba oznámila, že se sedmačtyřicetiletému Navalnému při vycházce udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Navalnyj podle úřadů zemřel v trestanecké kolonii, která je vzdálená asi 1900 kilometrů od Moskvy, leží za polárním kruhem a je pokládaná za jednu z nejdrsnějších ruských věznic. Okolo úmrtí kritika Kremlu panuje řada nejasností, Západ ze smrti viní režim ruského prezidenta Vladimira Putina.