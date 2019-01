Opozice chce opět řešit výzvy novomanželům. ‚Svatebčané nemohou mít daňovou imunitu,‘ tvrdí Schillerová

Výzvy, které novomanželům zasílala finanční správa, chce ve sněmovně opět řešit poslanec ODS Vojtěch Munzar. Nelíbí se mu odpověď ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na jeho písemnou interpelaci a chce, aby vše vysvětlovala ústně. Podle ministryně bylo v pořádku, že úředníci po svatebčanech chtěli informace o jejich svatebních hostinách. Během správy daní podle ní vyžadují i daleko citlivější údaje. Praha 6:00 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

„Mně se rozhodně odpověď nelíbí. Už jsem i požádal, aby byla interpelace opět zařazena na pořad schůze,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Munzar.

Výzvy svatebčanům Postup finančního úřadu v Přerově, který od svatebčanů zjišťoval detaily o jejich svatebních hostinách kvůli kontrole elektronické evidence tržeb (EET), vyvolal v létě velký poprask. Úředníci oslovili podle informací serveru Podnikatel.cz asi stovku párů. Výzvy přitom posílali i těm, kteří měli hostinu doma. Šetření ale nyní probíhá jen s jediným restauratérem (článek o něm si můžete přečíst zde). Končící ředitel finanční správy Martin Janeček, kterého ve funkci nahradí Tatjana Richterová, kvůli kritice postupu úředníků nařídil kontrolu na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj, pod který úřad v Přerově spadá.

Ten ministryni interpeluje opakovaně. Jeho ústní interpelace ale nebyla řádně projednaná, protože ministryně nebyla přítomná. Jednu odpověď dostal poslanec písemně, ale ani s tou nebyl spokojený. Ministryně tak bude muset na plénu odpovídat znovu.

„Sněmovna uložila paní ministryni, aby vypracovala odpověď novou a ona de facto jen zopakovala svoji původní odpověď s tím, že ji doplňuje, protože se nemohla na plénu vyjádřit, protože nebyla přítomna. Přitom já jsem navrhoval, aby interpelace byla přerušena a byli to poslanci zejména hnutí ANO, kteří toto neodsouhlasili, a pokračovalo se bez paní ministryně,“ popsal formální výhradu, kterou k nové odpovědi ministryně má.

Citlivé informace

Schillerová v dokumentu opět obhajuje práci úředníků. „Na základě výše uvedených skutečností musím potvrdit závěr vyplývající i z mých předchozích odpovědí, že ve vámi popisovaných případech nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce,“ píše v odpovědi.

Bez svatebčanů by se protiprávní jednání stěží prokázalo, říká berňák. Řízení s hospodským přitom neukončil Číst článek

Podle ní přitom není nic problematického na tom, že úředníci požadovali po svatebčanech soukromé informace a citlivé informace, protože ve správě daní je to naprosto běžné.

„Na tomto místě bych si dovolila apelovat, abychom ve vztahu k tomu, že správce daně získává údaje o konání svatební hostiny, přestali hledat senzaci tam, kde ve skutečnosti není. Správa daní, a to zvláště daní z příjmů, kterých se daná kauza týká, už z definice předpokládá, že správce daně často získá relativně komplexní vhled nejen do ekonomických aktivit fyzických osob, ale také do řady velmi citlivých soukromých vztahů,“ vysvětluje ministryně v dokumentu.

V odpovědi také píše, že berní úředníci při správě daně pracují i s mnohem citlivějšími informacemi. Například kvůli uplatnění nezdanitelných částek a slev se podle ní správce daně může v některých případech dozvědět informace o zdravotním stavu některých osob, o svěření dítěte do péče a rozvodovém vyrovnání, o hypotékách a dalších úvěrech či o řešení otázek souvisejících s pozůstalostí. Svatebčané tak podle ní nemůžou mít „daňovou imunitu“.

Co chtěla finanční správa vědět?

Kde se konala svatební hostina, kde byli ubytováni hosté v den konání svatby a kolik bylo na hostině svatebčanů.

Jak probíhalo vyúčtování svatební hostiny, zda byla vystavena faktura, daňový doklad, případně příjmový doklad nebo stvrzenka na převzetí finanční hotovosti, případně doklad o zaplacení.

Jak byla hostina placena (hotově, bankovní účet). V případě, že by manželé neměli k dispozici žádné z uvedených dokladů, žádal úřad aspoň o sdělení přibližné částky, kterou hostina stála.

Zda byla zaplacena záloha na hostinu, popřípadě v jaké výši, k jakému datu a jakým způsobem. Zda byl na zálohu vystaven doklad, případně příjmový doklad nebo stvrzenka převzetí finanční hotovosti. V případě, že byl doklad vystaven, žádal úřad o jeho doložení. V opačném případě, pokud by neměli doklad, měli aspoň sdělit přibližné datum a částku.

Vnitřní kontrola

Dnes již bývalý šéf finanční správy Martin Janeček kvůli kritice nařídil na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj vnitřní kontrolu. Ta podle protokolu, který v prosinci zveřejnil server iROZHLAS.cz, neukázala žádná pochybení.

‚Na výzvy novomanželům si nikdo nestěžoval.‘ Přečtěte si, co píše finanční správa o kontrole úředníků Číst článek

„Kontrolující osoby postupy realizované při kontrolní činnosti v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb u svatebních hostin shledaly zákonnými a věcně i procesně správnými, požadované údaje v rámci vyhledávací činnosti byly získávány zákonnými procesními prostředky v souladu se základními zásadami správy daní,“ stojí v protokolu.

Na kontrolu se v odpovědi odvolává i Schillerová. Podle Munzara ale není relevantní. „Generální finanční ředitelství obhajuje samo sebe a to nepovažuji za nezaujaté posouzení situace. Spoléhat se na to, že dnes již bývalý ředitel Janeček, který mnohdy používal až inkviziční praktiky, najednou změní svůj názor a začne říkat, že se chovali nepřiměřeně?“

Daňoví odborníci výzvy pro nově sezdané páry považují za nezákonné. Novomanželé ani svatebčané podle nich nejsou osoby, „které získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní“.

V následujícím dokumentu si můžete přečíst interpelaci poslance Munzara i obě odpovědi ministryně Schillerové: