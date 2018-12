‚Jsou to osobní otázky a nadužívání pravomocí.‘ Schillerová má už počtvrté vysvětlovat výzvy svatebčanům

Kritizované výzvy finanční správy novomanželům bude muset na půdě sněmovny opět vysvětlovat ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ve čtvrtek to prosadil poslanec ODS Vojtěch Munzar. „Jsem rád, že přes nesouhlas hnutí ANO se podařilo přijmout toto usnesení,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Schillerová se totiž už potřetí nedostavila na pravidelné čtvrteční interpelace, v rámci nichž po ní Munzar vysvětlení postupu úředníků žádá. Praha 8:10 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nešlo o exces.“ Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) postup finanční správy neodsoudila. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Desítkám novomanželů přišla v minulých měsících výzva od finančního úřadu, aby úředníkům poskytli informace o své svatební hostině v souvislosti s kontrolou dodržování elektronické evidence tržeb (EET). Chtěli vědět, kde se hostina konala, kde byli ubytovaní hosté, jak proběhlo vyúčtování a další podobné informace. O postupu, který někteří daňoví poradci označují za nezákonný, jako první informoval server Podnikatel. Podle něj tímto způsobem úředníci oslovili skoro stovku párů.

Končící šéf finanční správy Martin Janeček tento postup úředníků, který se stal předmětem kritiky, stále obhajuje. Postup zcela neodsoudila ani Schillerová a pouze řekla, že úředníci měli postupovat „citlivěji“.

„V případě uvedeného postupu Finanční správy ČR nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce, a není ani systémovým problémem správní praxe Finanční správy ČR. Nicméně jsem již žádala, aby Finanční správa ČR v obdobných případech postupovala citlivěji, a to jen při zjištění oprávněných a závažných skutečností,“ uvedla.

Munzar kvůli postupu Schillerovou interpeloval. Ta se ale ve čtvrtek stejně jako téměř všichni její vládní kolegové do sněmovny nedostavila. Odpovědi se tak vyhnula už poněkolikáté.

Na to, proč opozice stále trvá na podrobnějším vysvětlení výzev svatebčanům, se redakce iROZHLAS.cz zeptala poslance Munzara.

Ministryně financí Alena Schillerová měla ve čtvrtek odpovídat na vaši interpelaci týkající se výzev novomanželům. Dostal jste její omluvu, proč se nemohla zúčastnit? Na dotaz redakce iROZHLAS.cz neodpověděla.

Paní ministryně se omluvila. Viděl jsem poté i v televizi, že byla na jednání Svazu měst a obcí. Nicméně podstatné je, že moje interpelace se začala projednávat už 25. října. Tehdy paní ministryně také nebyla přítomná a hlasovalo se o přerušení do doby její přítomnosti. Hnutí ANO bylo proti, ale bylo přehlasováno, takže interpelace byla přerušena.

Prvního listopadu se mělo pokračovat a paní ministryně se opět omluvila. Poté dorazila těsně před 11 hodinou, kdy ústní interpelace končí. Takže zcela neočekávaně – bylo to překvapení i pro paní ministryni – musela začít odpovídat. Ale opět se moje interpelace nedoprojednala, protože nebyl dostatek času. Dokončit se měla tento čtvrtek a opět se tak nestalo. Takže už se to táhne téměř dva měsíce.

Dá se tedy říci, že to je potřetí, co se paní ministryně odpovědi nějakým způsobem vyhnula?

Je to potřetí. Já bych její neúčast neviděl tak fatálně kvůli tomu Svazu měst a obcí. Pokud by se nestalo to, že se ve čtvrtek poslanci hnutí ANO i s kolegy ze sociální demokracie opět snažili debatu zablokovat. Respektive zablokovat to, aby při projednávání interpelace byl přítomný ministr. To mi přijde zejména vůči paní ministryni Schillerové fér, aby mohla reagovat.

Znamená to, že poslanci hnutí ANO si přáli, aby jste vy přečetl své dotazy na paní ministryni, ale na místě nedostal odpověď?

Dá se to takto vykládat. Já jsem navrhnul, aby se to opět přerušilo do doby přítomnosti paní ministryně, aby mohla odpovídat, ale poslanci hnutí ANO byli proti tomu.

Vám se ale nakonec podařilo prohlasovat usnesení, že její dosavadní odpověď odmítáte a paní ministryně tak bude muset znovu odpovídat. Je to tak?

Ano. Já jsem navrhoval na konci, když jsem přečetl své důvody, abychom podle jednacího řádu odmítli odpověď ministra – tak se to přesně nazývá. Já jsem to komentoval slovy, že to nepovažuji ani tak za odmítnutí pro paní ministryni, ale jako signál pro finanční správu, že už to její jednání bylo přes čáru. Tak jsem uvedl hlasování a tak jsem ho taky vnímal. A jsem rád, že přes nesouhlas hnutí ANO se nám podařilo ve sněmovně přijmout toto nesouhlasné usnesení. Takže paní ministryně bude muset znovu odpovědět.

Paní ministryně svoji odpověď na vaši interpelaci 1. listopadu zahájila a dostal jste ji i písemně. Vy jste s ní nebyl spokojený?

Rozhodně ne. Mě paní ministryně v tomto směru překvapila dvakrát. Já jsem doufal, že dostanu odpověď, že to byl exces, který se nebude opakovat. Protože se bavíme o kladení osobních otázek svatebčanům a z mého pohledu je to nadužívání pravomocí, které má finanční správa. Nemyslím si, že ten, kdo dělá nějakou oslavu, ať je to svatba, abiturientský večírek, je povinnou osobou, které může finanční správa posílat výzvu s osobními dotazy pod hrozbou pokuty. A toto se stalo.

Rozhodně jsem nebyl tedy s odpovědí spokojený, protože paní ministryně celou dobu postup obhajovala. Pro mě je nejdůležitější, že tímto nekritickým přístupem k finanční správě umožňuje nadužívání pravomocí ze strany finanční správy.