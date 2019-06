Výzvy svatebčanům po měsících stále bez výsledku. Kvůli výrokům Schillerové řeší úředníci podjatost

Loni přišla téměř stovce novomanželských párů výzva od finančního úřadu, aby přišli sdělit podrobnosti o jejich svatební hostině.

Berní úředníci měli u jednoho majitele restaurace na Přerovsku podezření, že během hostin neeviduje tržby, a proto chtěli po svatebčanech informace.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, ani po několikaměsíčním vyšetřování nepadla žádná pokuta.

Úředníci navíc musí kvůli výrokům ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) i tehdejšího šéfa finanční správy Martina Janečka řešit námitky podjatosti.

Postup finanční správy vyvolal kritiku nejen u daňových odborníků ale i opozičních politiků. Úřad za něj navíc získal anticenu Úředního slídil roku 2018.

Majitelem kontrolované restaurace je Josef Němec. Nedaleko Přerova provozuje Hospůdku ve Stodole, v pohostinství působí 13 let a podle svých slov potíže s finančním úřadem nikdy neměl.

Tedy do chvíle, kdy se loni berní úředníci zaměřili na svatby v jeho podniku a dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Svatebčanům začali rozesílat výzvy, aby získali více informací.

Kritizované výzvy novomanželům Skoro stovce novomanželů přišla v průběhu loňského roku výzva od finančního úřadu, aby úředníkům poskytli informace o své svatební hostině v souvislosti s kontrolou EET. Chtěli vědět, kde se hostina konala, kde byli ubytovaní hosté, jak proběhlo vyúčtování apod. O postupu, který někteří daňoví poradci označují za nezákonný, jako první informoval server Podnikatel.

Dosud ale v případu nedošlo k posunu. „Není jakékoliv prvoinstanční rozhodnutí. Finanční úřad pracuje standardně, vedou vůči mému klientovi samostatné řízení o uložení pokuty - tedy, že nepoužíval EET. Je to standardní správní řízení. Vyslechly se tam desítky svědků, ale žádný závěr není,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz advokát Marek Pour, který Němce zastupuje.

Úřad v Přerově navíc s restauratérem započal řízení podle daňového řádu. „Myslí si, že došlo k daňovému úniku na dani z příjmu a na DPH. A tam je řízení otevřené,“ dodal.

Námitka podjatosti

Úředníci se teď ke všemu budou muset vypořádat s námitkami podjatosti, které Němcův advokát podal. K vyšetřování se totiž podle Poura vyjadřovali lidé, kteří se k němu vyjadřovat neměli.

„Paní ministryně mimo jiné v médiích uvedla, že kdyby náhodou někdo dospěl k závěru, že ty výzvy jsou nelegální, o čemž já jsem přesvědčený, tak že dokonce přistoupí k personálním změnám. Posléze se k tomu vyjadřoval i dnes již bývalý šéf finanční správy pan Janeček,“ vysvětlil Pour, proč se rozhodl námitky podat.

Ministryně Schillerová loni v říjnu pro server Novinky.cz uvedla, že je připravená vyvodit důsledky. „V případě, že se prokáže překročení zákonných kompetencí, budu apelovat na vyvození personálních a pracovněprávních důsledků,“ řekla tehdy.

Tehdejší šéf finanční správy Martin Janeček postup úředníků obhajoval. „Trochu se to svezlo na svatebčany, na hosty. Nicméně to řízení, které se tam vede, se vede vůči někomu, kdo organizuje svatební hostiny a nepřiznává tržby. Restauratér se dostal do vážných problémů, protože tuto činnost patrně dělal systémově a způsobil státu škodu, kdy je nejspíš i v trestní odpovědnosti, protože se díky tomuto jednání asi vyhnul placení daní daleko za hranicí 50 tisíc korun,“ řekl v rozhovoru pro Právo na konci listopadu.

„V případě uvedeného postupu Finanční správy ČR nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce, a není ani systémovým problémem správní praxe Finanční správy ČR. Nicméně jsem již žádala, aby Finanční správa ČR v obdobných případech postupovala citlivěji, a to jen při zjištění oprávněných a závažných skutečností.“ Alena Schillerová (za ANO) (ministryně financí)

Podle advokáta Poura tak podjatost „vyplývá z elementární logiky“. „V rámci řízení, které v tu dobu bylo sotva otevřené, už se nejvyšší činovník úřadu finanční správy, který řeší uložení pokuty, vyjádřil k tomu, jak řízení musí dopadnout. A dokonce ve smyslu, že pokud to tak nedopadne, tak vyvodí personální důsledky,“ vysvětlil.

Finanční správa nyní řízení s restauratérem nechce komentovat s ohledem na mlčenlivost. Už v minulosti ale její mluvčí uvedla, že bez výzev svatebčanů by se porušení zákona neprokázalo, a to navzdory skutečnosti, že řízení s podnikatelem ještě nebylo ukončeno.

„Výzvy svatebčanům sehrály při zjišťování protiprávního jednání rozhodující roli. Bez součinnosti svatebčanů by správce daně byl jen stěží schopen obdobné protiprávní jednání prokázat,“ uvedla tehdy pro iROZHLAS.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Klára Křehlová.

Postup finanční správy kritizovali daňoví poradci i opoziční politici, podle nichž jsou nezákonné.

Janeček kvůli postupu nařídil na Finančním úřadě pro Olomoucký kraj kontrolu, která by měla případná pochybení ukázat. Ta ale žádné pochybení neodhalila.