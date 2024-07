‚Vzal jsem brýle, nůž, stříbrné slitky.‘ Soud slyšel nahrávku, kde Čech přiznává rabování na Ukrajině

V úterý pokračoval Městský soud v Praze v projednávání případu Filipa Simana – muže, který měl před dvěma lety v řadách dobrovolnických jednotek rabovat na Ukrajině. Siman vinu odmítá, v jeho neprospěch ale mluví výpovědi svědků a také obsah důkazní nahrávky. „Vzal jsem brýle, nůž, stříbrné slitky,“ vypočítává v nahrávce, která zazněla v úterý před soudem. Siman přesto trvá na tom, že na Ukrajině neraboval a Ukrajince neokrádal. Praha 15:45 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný Filip Siman jde k soudu vedený eskortou | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Úterý patřilo v případu Filipa Simana, který je souzený mimo jiné za rabování na Ukrajině, listinným důkazům a posudkům. Soudkyně Hana Krestýnová v rychlosti přečetla ty, které se zaměřovaly třeba na zbraně, které obžalovaný Siman na Ukrajině používal. Podrobněji pak četla posudky týkající se jednotlivých cenností a bankovek, které měl Siman podle obžaloby na Ukrajině ukrást.

Z čeho je Filip Siman obžalovaný Obžaloba viní Filipa Simana ze dvou trestných činů: Služba v cizích ozbrojených silách: Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Plenění v prostoru válečných operací: Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

Velký důraz byl přitom kladený na stříbrné slitky, kterými se Siman měl podle pondělních výpovědí chlubit také svým spolubojovníkům. A zmiňoval je před dvěma lety i ve výčtu v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Znalec tyto stříbrné cennosti ocenil na 3700 korun, ukradený zlatý plátek pak na více než 8000 korun. Nakonec před soudem padla i cena za jediný předmět, který Siman přiznal, že si odvezl bez vědomí svých velitelů, údajně „na památku“. Šlo o dýchací masku z kdysi největšího letadla světa: Antonova An-225 (Mrija), který byl zničený na začátku války na Ukrajině. Jen tuto masku ocenil znalec na 2500 korun.

‚Za to jsem dostal největší čočku‘

Soud také přehrál video, které natočil přímo Siman a které zveřejnil na síti LinkedIn. Na videu prochází opuštěné byty v panelovém domě na Ukrajině a následně se natáčí, jak bere z bytu čtečku knih, o které si podle své středeční výpovědi před soudem myslel, že jde o tablet se „zpravodajskými informacemi“.

V následně přehraném rozhovoru s novinářem Seznam Zpráv se pak Siman ke krádeži některých věcí přímo přiznává. „Přiznávám, že jsme u sebe měli nějaké věci. Ty věci ale nebyly odcizeny lidem na Ukrajině. Většina z nich byla na místech, kde byli Rusové. Odkud se stáhli,“ odmítl obvinění, že by raboval. Už ale nedokázal vysvětlit, jak mohl vědět, že dané věci patřily Rusům a ne Ukrajincům.

„Vzal jsem brýle, nůž, stříbrné slitky,“ vypočítává dále v nahrávce s tím, že slitky našel v trezoru v opuštěné budově. Následně je měl podle svých slov nahlásit vedení, které mu dovolilo věci si ponechat.

„Řídil jsem se tím, že velící důstojník řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Já jsem to nahlásil, všichni to věděli. A tím to končí,“ vysvětluje Siman na nahrávce novináři a dále deklamuje: „Jsem člověk z ulice, co jsem si nevydělal, nikdy jsem neměl. Uznávám, byla to blbost, ale nahlásil jsem to vedení.“

Za skutečný důvod, proč byl zadržený a proč ho měli údajně ukrajinští vojáci zbít, označuje fakt, že si nechal dva nalezené ukrajinské barety speciálních sil. „Největší blbost, co jsem udělal, je, že jsem vzal červený baret ukrajinské armády. Ten jsem si musel zasloužit. To jim vadilo nejvíc a za to jsem dostal největší čočku,“ říká na nahrávce s tím, že na Ukrajinu nepřijel krást nebo rabovat. Přesto nedokázal reagovat na dotazy, proč tedy zmiňované věci vzal.

Siman vinu odmítá

Simana zadržela ukrajinská armáda kvůli podezření z rabování v dubnu 2022. Po prvních výsleších ho předala tamní policii, která ho následně propustila. Siman pak odcestoval zpět do České republiky. Tím ale pro něj případ neskončil. V Česku se totiž o něj začala zajímat Národní centrála proti organizovanému zločinu a před rokem mu sdělila obvinění z nepovoleného působení v cizí armádě a také z plenění v prostoru válečných operací.

Siman svou vinu přesto odmítá. Na Ukrajinu se podle svých slov vydal, protože z ní jeho rodina pochází. Ačkoliv věděl, že jel na Ukrajinu bez patřičného povolení prezidenta, vycházel z veřejných prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) a tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, že lidem, kteří se v ukrajinské armádě rozhodnou sloužit, je garantována beztrestnost formou abolice. Už dříve navíc popsal, že se do země vydal pod záštitou ukrajinského velvyslanectví.

Všechny cennosti, které našel, pak údajně odevzdával „na štáb“, kde se evidovaly. Stejně tak elektronika, která podle něj mohla obsahovat zpravodajské informace. To, že se u něj našly stříbrné plakety, nepopírá – velení mu údajně řeklo, že si tuto cennost může ponechat. Odmítl ale, že by si nechal další šperky, hotovost nebo třeba značkové brýle, o kterých se zmiňuje nejen obžaloba, ale i svědci. Sám si měl ponechat pouze kyslíkovou masku ze zničeného Antonova, jako vzpomínku.

Část rozhovoru webu iROZHLAS.cz s dobrovolníkem Filipem o nálezu stříbra iR: Co jste zapíral? FILIP: Kde jsem přišel třeba k určitým věcem a kde jsou ti a ti kluci a jejich jména.

Co jste zapíral? iR: Ke kterým věcem? FILIP: No třeba ta stříbrná cihlička.

Ke kterým věcem? iR: Stříbrná cihlička? FILIP: Stříbrná cihlička to byla jakási.

Stříbrná cihlička? iR: A kde jste ji teda vzal? FILIP: V Irpini.

A kde jste ji teda vzal? iR: To jste si jenom tak vzal?

FILIP: Ano. A nahlásil. Jsem ji nahlásil štábu.

To jste si jenom tak vzal? iR: Proč jste ji vzal? FILIP: Když čistíte ty budovy a máte podezření na ruský štáby, tak berete dokumenty, berete všechno, co tam je. Takže když tam máte trezor, skříň, cokoliv, tak to prostě vytáhnete, abyste si to pročísli. Bylo tam stříbro, byly tam papíry, citlivý informace, nějaký zbraně, všechno se to vzalo na štáb, nafotilo, zaevidovalo. To stříbro jsem měl u sebe už dva týdny, všichni o tom věděli. Na štábu mi řekli, že si ho můžu nechat. Já jsem všechno hlásil, hlásil jsem to každýmu.

Proč jste ji vzal? iR: Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? FILIP: Ano.

Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? iR: Nepřipadalo vám to zvláštní? FILIP: V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem to nahlásil, bylo mi řečeno, že chtějí jenom zpravodajské informace. Zbytek je nezajímá.

Nepřipadalo vám to zvláštní? iR: Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu.

FILIP: Vy byste to tam nechal? Tak jste asi poctivější než já.

FILIP: Vy byste to tam nechal? Tak jste asi poctivější než já.