Poslaneckého mandátu se vzdali Jermanová, bývalý senátor Hlavatý i hejtman Půta

Jermanová (ANO) s Půtou (STAN) nechtěli kumulovat své pozice zákonodárců s hejtmanstvím. Hlavatý (za ANO) chtěl zůstat senátorem, oznámil to již nedlouho po volbách. O místo v horní komoře bude bojovat v lednových volbách znovu.

Právě za tento volební obvod už v horní komoře Parlamentu byl, po vykroužkování se ale v říjnu dostal do sněmovny, a tím mu mandát senátora zanikl. Proto budou na Trutnovsku doplňovací volby.

Ex-poslanec J. Hlavatý (za ANO) odchází z PSP. Politologové ocení, že je to před volbami do Senátu, kam se chce znovu dostat, chytrý tah. pic.twitter.com/4VUwXpMmDE — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) 24 November 2017

Nástupci všech tří poslanců, kteří svůj mandát vykonávali pouze tento týden, by do dolní komory mohli nastoupit už příští úterý.

Pokornou Jermanovou nahradí starosta Milovic Milan Pour (ANO), Půtu by měl zastoupit bývalý starosta Jindřichovic pod Smrkem Petr Pávek (SLK). Za Hlavatého by do sněmovny měla nastoupit lékařka Eva Matyášová (ANO), informuje ČTK.

Za přijetí stotisícového úplatku byl před třemi lety obviněn Půta, tehdejší předseda hnutí STAN, policie tak nebude muset žádat o jeho vydání.

