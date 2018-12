Není čas na zábavnou výuku. Podle školní inspekce je třeba zásadně změnit vzdělávání

Výsledky žáků ve školách neodpovídají tomu, co by měli umět. Takzvané rámcové vzdělávací programy, které vymezují obsah učiva, jsou totiž příliš obsáhlé a vyvíjejí na učitele i děti velký tlak na výkon. V hodinách pak nezbývá čas na procvičování a zábavnou formu výuky. Vyplývá to z letošních zjištění České školní inspekce, která ve středu její zástupci představili novinářům. Praha 17:37 12. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti ve škole (ilustrační foto) | Foto: Megan Soule | Zdroj: Fotobanka Unsplash

V revizích vzdělávacích programů, které nyní připravuje ministerstvo školství, by se proto podle inspekce měl obsah výuky zásadně změnit.

Většina škol se svými žáky podle inspektorů nedosahuje očekávaných výsledků ve vzdělávání, které v testování inspekce znamenají zvládnutí alespoň 60 procent otázek.

Například v angličtině tyto požadavky splňují všechny děti asi na desetině škol. V češtině to dokážou všichni žáci na 6,42 procenta škol a v matematice jen na 0,62 procenta škol. Podobné jsou i výsledky u dalších předmětů.

„Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je skutečnost, že rámcové vzdělávací programy jsou velmi předimenzovány a obsahují příliš velký objem povinného vzdělávacího obsahu, který navíc v minulých letech stále narůstal,“ uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Důsledkem je pak podle něj to, že učitelům po výkladu látky nezbývá čas na prohlubování a rozvíjení učiva.

Na moderní výuku není čas

Rámcové vzdělávací programy nahradily ve školství v roce 2005 jednotné osnovy. Dosud se programy pro různé typy škol doplňovaly o nová témata či se v nich upravoval počet hodin.

Podle inspekce tak nyní zbývá jen málo prostoru pro vlastní aktivitu žáků, jejich týmovou spolupráci, bádání, experimenty, projekty a další moderní formy výuky.

Tyto metody jsou přitom podle inspektorů mnohdy účinnější než klasické formy výuky, kdy učitel stojí před žáky a vysvětluje jim učivo.

„Převažující zaměření na znalosti a nedostatek důrazu na dovednosti žáků navíc dále snižuje motivaci žáků i dobrý pocit z práce učitelů,“ řekl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, „přitom platí, že děti, které se ve škole cítí dobře, dosahují lepších výsledků,“ dodal.

Česká školní inspekce se proto chce zapojit do diskuse o změnách v rámcových vzdělávacích programech, kterou na začátku příštího roku hodlá otevřít ministr školství Robert Plaga (ANO).

Důraz na dovednosti

Úpravy by podle inspektorů měly odrážet požadavky na vzdělávání ve 21. století. „Za nejdůležitější proto Česká školní inspekce považuje vymezit, co je jádrem vzdělávání a co jeho nadstavbou, a stanovit povinný obsah vzdělávání pro každého žáka tak, aby reflektoval výzvy současnosti i budoucnosti,“ uvedl Zatloukal.

Podle něj je třeba, aby se ve školách kladl větší důraz na získávání dovedností a na to, jak souvisí s různými obory a znalostmi.

Zároveň by se ale měli více podporovat i učitelé, pro které by se měl vytvořit promyšlený systém profesního rozvoje. Měli by se dovídat víc o tom, jak mohou pracovat s různě nadanými žáky, jak řídit třídu, hodnotit a motivovat žáky či spolupracovat s rodiči, dodal Zatloukal.

Debata o nutnosti modernizace se vede od roku 2016, ministerstvo dosud seznámilo odbornou veřejnost jen se záměrem zmodernizovat výuku informatiky.